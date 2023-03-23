Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Британское заявление о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном было нацелено перебить повестку переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев live!
"Они (британцы) никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. <...> Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя", - сказала она.
Дипломат добавила, что российско-китайское сотрудничество создает "правильный тон международным отношениям".
Захарова подчеркнула, что британские заявления о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном "на фоне такого количества подписанных документов и сделанных заявлений о стабильности, мире и вкладе наших стран (России и Китая)" вредят только самой Великобритании.
Захарова подчеркнула, что британские заявления о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном "на фоне такого количества подписанных документов и сделанных заявлений о стабильности, мире и вкладе наших стран (России и Китая)" вредят только самой Великобритании.
"Делать заявления, сфокусированные на разрушительной повестке, <...> - это демонстрация полной беспомощности", - констатировала дипломат.
Она назвала обедненный уран "страшнейшей вещью", а его возможное применение в зоне конфликта "чудовищным".
В начале недели заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".
В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".
Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркнули в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.
На днях Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
22 марта, 17:55Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.