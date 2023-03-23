Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном - 23.03.2023 Украина.ру
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Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном
Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном - 23.03.2023 Украина.ру
Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном
Британское заявление о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном было нацелено перебить повестку переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев live!
2023-03-23T10:56
2023-03-23T10:56
уран
британия
переговоры
снаряды
мария захарова
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"Они (британцы) никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. &lt;...&gt; Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя", - сказала она.Дипломат добавила, что российско-китайское сотрудничество создает "правильный тон международным отношениям".Захарова подчеркнула, что британские заявления о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном "на фоне такого количества подписанных документов и сделанных заявлений о стабильности, мире и вкладе наших стран (России и Китая)" вредят только самой Великобритании.Она назвала обедненный уран "страшнейшей вещью", а его возможное применение в зоне конфликта "чудовищным".В начале недели заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркнули в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.На днях Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
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уран, британия, переговоры, снаряды, мария захарова
уран, Британия, переговоры, снаряды, Мария Захарова

Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном

10:56 23.03.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Британское заявление о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном было нацелено перебить повестку переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев live!
"Они (британцы) никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. <...> Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя", - сказала она.
Дипломат добавила, что российско-китайское сотрудничество создает "правильный тон международным отношениям".

Захарова подчеркнула, что британские заявления о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном "на фоне такого количества подписанных документов и сделанных заявлений о стабильности, мире и вкладе наших стран (России и Китая)" вредят только самой Великобритании.

"Делать заявления, сфокусированные на разрушительной повестке, <...> - это демонстрация полной беспомощности", - констатировала дипломат.

Она назвала обедненный уран "страшнейшей вещью", а его возможное применение в зоне конфликта "чудовищным".
В начале недели заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".
Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркнули в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.
На днях Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 17:55
Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.
 
уранБританияпереговорыснарядыМария Захарова
 
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