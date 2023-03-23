https://ukraina.ru/20230323/1044660838.html

Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном

Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном - 23.03.2023 Украина.ру

Захарова объяснила, зачем на самом деле Британия заявила о поставках снарядов с ураном

Британское заявление о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном было нацелено перебить повестку переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев live!

2023-03-23T10:56

2023-03-23T10:56

2023-03-23T10:56

уран

британия

переговоры

снаряды

мария захарова

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"Они (британцы) никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. <...> Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя", - сказала она.Дипломат добавила, что российско-китайское сотрудничество создает "правильный тон международным отношениям".Захарова подчеркнула, что британские заявления о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном "на фоне такого количества подписанных документов и сделанных заявлений о стабильности, мире и вкладе наших стран (России и Китая)" вредят только самой Великобритании.Она назвала обедненный уран "страшнейшей вещью", а его возможное применение в зоне конфликта "чудовищным".В начале недели заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркнули в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.На днях Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.

https://ukraina.ru/20230322/1044646248.html

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уран, британия, переговоры, снаряды, мария захарова