Минобороны Белоруссии сообщило о создании в стране нового зенитного ракетного полка
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе второго дня неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила пресс-служба министерства обороны республики
"В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что в четверг, 23 марта, во вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Виктор Хренин. Он вручит ключи от квартир военнослужащим, прибывшим в Лунинец для прохождения службы.
22 марта, 13:44"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураномПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА
Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на высказывание заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди, заявившей, что ее страна передаст Украине новую партию вооружений, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
Белорусский лидер назвал это предложение безумством, отметив, что "ответ будет страшным для всей планеты уроком", ведь "у России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете".
Также Лукашенко заявил, что если Запад передаст Украине снаряды с обедненным ураном, то Россия поставит Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном".