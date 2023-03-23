https://ukraina.ru/20230323/1044656576.html

Поражения ВСУ и "Северные потоки", Харьков — герой, истребители НАТО. Главное на Украине на утро 23 марта

Поражения ВСУ и "Северные потоки", Харьков — герой, истребители НАТО. Главное на Украине на утро 23 марта - 23.03.2023 Украина.ру

Поражения ВСУ и "Северные потоки", Харьков — герой, истребители НАТО. Главное на Украине на утро 23 марта

Американский журналист Сеймур Херш связал подрыв "Северных потоков" с поражениями Вооружённых сил Украины на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины". Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил передачи Украине западных истребителей

2023-03-23T09:23

2023-03-23T09:23

2023-03-23T12:48

эксклюзив

хроники

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Решение на подрыв «Северных потоков» из-за неудач Вооружённых сил Украины мог принять президент США Джо Байден, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.«В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки". — Ред.). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией», — заявил он.Херш также заявил, что версия о «группе украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов», которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики.«Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им её обнародовать. И всё же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на неё большие надежды», — отметил он.Херш — лауреат Пулитцеровской премии и автор ряда резонансных журналистских расследований, среди которых — о бойне, учинённой американцами во вьетнамской деревне Сонгми, а также о пытках в тюрьме «Абу-Грейб». 8 февраля он опубликовал своё расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу. В нём со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Херш сообщил, что решение об операции принимал президент Соединённых Штатов Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.После этого западные СМИ скоординировано распространили информацию о том, что подрыв «Северных потоков» якобы был осуществлён группой «проукраинских диверсантов», снявших для этого яхту и пользовавшихся поддержкой олигарха с Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Но громче всего версию раскритиковали власти Украины.«Чтобы замедление было помощи Украине. Я не хочу даже поводить итоги. Мы чётко понимаем, в какой сети информационно это появлялось, на каких медиаплощадках каких государств, как это могло быть, откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. Считаю, что это неправильно, это играет только на руку Российской Федерации. Или есть ещё какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы, чтобы не вводились какие-то мощные санкции потому, что страдает их бизнес. И эти группы могут быть не только на территории России. К сожалению, но нам нужно понимать, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом. Враг один — Россия. А ещё мы боремся с теми людьми, которые, кроме денег, ничего для себя не видят», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 марта, фактически обвинив выгораживающие Байдена западные СМИ в работе на Россию.При этом даже российские оппозиционные журналисты и эксперты, сотрудничавшие с оппозиционными СМИ, отмечали: взорвать «Северные потоки» частным образом, без государственной поддержки, невозможно.«Трубу разорвало в нескольких частях так, что отдельные части, которые остались целы — две входные дыры — расходятся друг от друга на 260 м. Специалистов "Газпрома" допустили досмотреть две воронки: одна воронка глубиной 3 м, другая — глубиной 6 м. И одну из частей трубы загнуло внутри конструкции на 90 градусов. Такой силы был взрыв, и от него пострадал соседний газопровод. Т. е. это не тротиловая шашка. Что же мы можем сказать? Сейчас сказали, что есть некое судно — это, судя по всему, моторная яхта, на которой был экипаж из пяти человек: женщина-врач, двое подводников, капитан и помощник. И вот они и осуществили этот подрыв, они являются некими "проукраинскими силами", пишет американская пресса... Главное, что сказали мои маститые консультанты, которые имели дело с подводными диверсиями: можно говорить, что угодно, но категорически исключена самодеятельность. Это деяние — подрыв "Северных потоков" — возможно только при деятельном активном участии государства», — заявил военный обозреватель «Новой газеты» (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) Валерий Ширяев, ранее работавший в КГБ и ФСБ, в эфире «Живого гвоздя».По словам Ширяева, только государства имеют флот, диверсантов, военную разведку, специалистов, которые могут спланировать операцию, чтобы она закончилась успехом.Харьков-геройЗеленский 22 марта прибыл с необъявленным визитом в Харьков, где передал городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины".«Передал Харьковскому городскому главе Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины". Благодаря жителям этого прекрасного города, он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — заявил Зеленский.Положение о «Городе-герое Украины» президент Украины утвердил своим указом от 21 марта.Так, городу, которому присваивают такое почётное отличие, будут вручать основу верхушки древка флага городского населенного пункта и ленту почётного отличия.Основа верхушки древка изготавливается из сплавов меди с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной с надписями: «Город-герой Украины...» и «Указ президента Украины №».Харьков стал первым городом, который получил такую награду.Также при участии Зеленского в Харькове провели совещание по ситуации в области, на котором в частности речь шла о сооружении укреплений, а также о восстановлении инфраструктуры.Кроме того, Зеленский наградил отличившихся военных и провёл совещание с командованием оперативной группировки войск «Харьков».Ранее с территории Харьковской области по соседней российской Белгородской области не раз наносились артиллерийские удары, а также удары беспилотниками.Западные истребители для УкраиныГенсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Guardian заявил о возможности предоставления Украине истребителей F-16 или других западных самолётов.«Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях», — заявил Столтенберг.Он указал, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена предоставить истребители американского производства, «не было принято никаких решений по F-16».Днём ранее, 22 марта, издание Le Figaro cообщило о том, что тридцати украинских пилотов уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage-2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.Решение об обучении пилотов было принято накануне визита Зеленского в Париж 8 февраля. Примечательно, что тогда же глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о предоставлении Украине Западом самолётов, не указав их модель, однако позже существенно изменил эту свою запись в соцсетях.Как отмечало издание, в случае принятия решения Франция могла бы поставить ВСУ около 10 таких машин.При этом у ВВС Франции находится на вооружении 99 Mirage-2000. Сама же Франция сейчас отказывается от Mirage-2000 в пользу другого истребителя — Rafale. При этом Mirage 2000-C считается неплохой машиной, которую экспортировать после небольшой доработки.После появления информации во французских СМИ, ВСУ начали всё лихорадочно отрицать. Так, вечером 22 марта представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.Также ранее стало известно о передаче Украине самолётов МиГ-29 из Словакии и Польши.

https://ukraina.ru/20230322/1044648707.html

https://ukraina.ru/20230322/1044626367.html

https://ukraina.ru/20230322/1044611661.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники