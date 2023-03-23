https://ukraina.ru/20230323/1044654552.html
Зеленский присвоил Харькову геройское звание
Зеленский присвоил Харькову геройское звание - 23.03.2023 Украина.ру
Зеленский присвоил Харькову геройское звание
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины". Об этом он написал 22 марта в своем телеграм-канале
2023-03-23T07:52
2023-03-23T07:52
2023-03-23T08:34
новости
херсон
город
владимир зеленский
город-герой
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По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города награду "Город-герой Украины". "Он (город — ред.) защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", — написал Зеленский.Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что линия обороны по левому берегу Днепра в пределах региона была усилена в три раза. Он также отметил, что в помощь российским военным создали херсонский добровольческий батальон. Сейчас идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под руководством Украины.
https://ukraina.ru/20230313/1044259639.html
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Украина.ру
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новости, херсон, город, владимир зеленский, город-герой
Новости, Херсон, город, Владимир Зеленский, город-герой
Зеленский присвоил Харькову геройское звание
07:52 23.03.2023 (обновлено: 08:34 23.03.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины". Об этом он написал 22 марта в своем телеграм-канале
По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города награду "Город-герой Украины".
"Он (город — ред.
) защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", — написал Зеленский
.
Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
заверил, что линия обороны по левому берегу Днепра в пределах региона была усилена в три раза.
Он также отметил, что в помощь российским военным создали херсонский добровольческий батальон. Сейчас идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под руководством Украины.