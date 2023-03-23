Санду поддержала переименование государственного языка в румынский
07:40 23.03.2023 (обновлено: 07:48 23.03.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maia SanduМайя Санду
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maia Sandu
Президент Молдавии Майя Санду 22 марта подписала закон, согласно которому государственным языком республики становится румынский. Об этом она сообщила в соцсети Facebook*
"Сегодня (в среду) я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский", — написала Санду.
Глава государства подчеркнула, что граждане говорят на одном из официальных языков Евросоюза. Она выразила уверенность, что румынский язык сможет стать "катализатором консолидации общества".
"Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Молдавии, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одну цель — разделить нас. И это потому, что, как только вы разделили нацию, вам легче ее подчинить и контролировать", — отметила Санду.
На прошлой неделе парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект закона, согласно которому название государственного языка в Конституции и других законах изменят с молдавского на румынский. "За" проголосовали 58 депутатов из 101.
Против законопроекта выступила фракция коммунистов и социалистов, депутаты пришли на заседание с плакатами "Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский".
После того как в первом чтении законопроект был поддержан большинством голосов, в молдавском парламенте произошла потасовка. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну и пытались сорвать голосование.
После того как в первом чтении законопроект был поддержан большинством голосов, в молдавском парламенте произошла потасовка. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну и пытались сорвать голосование.
* Соцсеть запрещена в России как экстремистская.
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