Санду поддержала переименование государственного языка в румынский - 23.03.2023 Украина.ру
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Санду поддержала переименование государственного языка в румынский
Санду поддержала переименование государственного языка в румынский - 23.03.2023 Украина.ру
Санду поддержала переименование государственного языка в румынский
Президент Молдавии Майя Санду 22 марта подписала закон, согласно которому государственным языком республики становится румынский. Об этом она сообщила в соцсети Facebook*
2023-03-23T07:40
2023-03-23T07:48
санду
молдавия
новости
язык
румынский язык
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"Сегодня (в среду) я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский", — написала Санду.Глава государства подчеркнула, что граждане говорят на одном из официальных языков Евросоюза. Она выразила уверенность, что румынский язык сможет стать "катализатором консолидации общества".На прошлой неделе парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект закона, согласно которому название государственного языка в Конституции и других законах изменят с молдавского на румынский. "За" проголосовали 58 депутатов из 101.Против законопроекта выступила фракция коммунистов и социалистов, депутаты пришли на заседание с плакатами "Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский".После того как в первом чтении законопроект был поддержан большинством голосов, в молдавском парламенте произошла потасовка. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну и пытались сорвать голосование.* Соцсеть запрещена в России как экстремистская.
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санду, молдавия, новости, язык, румынский язык
Санду, Молдавия, Новости, язык, румынский язык

Санду поддержала переименование государственного языка в румынский

07:40 23.03.2023 (обновлено: 07:48 23.03.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maia SanduМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maia Sandu
Читать в
Президент Молдавии Майя Санду 22 марта подписала закон, согласно которому государственным языком республики становится румынский. Об этом она сообщила в соцсети Facebook*
"Сегодня (в среду) я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский", — написала Санду.
Глава государства подчеркнула, что граждане говорят на одном из официальных языков Евросоюза. Она выразила уверенность, что румынский язык сможет стать "катализатором консолидации общества".

"Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Молдавии, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одну цель — разделить нас. И это потому, что, как только вы разделили нацию, вам легче ее подчинить и контролировать", — отметила Санду.

На прошлой неделе парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект закона, согласно которому название государственного языка в Конституции и других законах изменят с молдавского на румынский. "За" проголосовали 58 депутатов из 101.
Против законопроекта выступила фракция коммунистов и социалистов, депутаты пришли на заседание с плакатами "Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский".

После того как в первом чтении законопроект был поддержан большинством голосов, в молдавском парламенте произошла потасовка. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну и пытались сорвать голосование.
* Соцсеть запрещена в России как экстремистская.
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта, 12:45
Дмитрий Евстафьев: Правительство Санду, уничтожая молдавскую государственность, действует логичноКатастрофа в Огайо является лишь одним из проявлений общего инфраструктурного кризиса в США, где теперь разрушаются системы, построенные при Рузвельте и в период холодной войны, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
 
СандуМолдавияНовостиязыкрумынский язык
 
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