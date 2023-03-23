https://ukraina.ru/20230323/1044654000.html

Санду поддержала переименование государственного языка в румынский

Санду поддержала переименование государственного языка в румынский - 23.03.2023 Украина.ру

Санду поддержала переименование государственного языка в румынский

Президент Молдавии Майя Санду 22 марта подписала закон, согласно которому государственным языком республики становится румынский. Об этом она сообщила в соцсети Facebook*

2023-03-23T07:40

2023-03-23T07:40

2023-03-23T07:48

санду

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новости

язык

румынский язык

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"Сегодня (в среду) я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский", — написала Санду.Глава государства подчеркнула, что граждане говорят на одном из официальных языков Евросоюза. Она выразила уверенность, что румынский язык сможет стать "катализатором консолидации общества".На прошлой неделе парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект закона, согласно которому название государственного языка в Конституции и других законах изменят с молдавского на румынский. "За" проголосовали 58 депутатов из 101.Против законопроекта выступила фракция коммунистов и социалистов, депутаты пришли на заседание с плакатами "Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский".После того как в первом чтении законопроект был поддержан большинством голосов, в молдавском парламенте произошла потасовка. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну и пытались сорвать голосование.* Соцсеть запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20230309/1044206184.html

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санду, молдавия, новости, язык, румынский язык