https://ukraina.ru/20230322/1044633474.html

Зеленский побывал под Артемовском

Зеленский побывал под Артемовском - 22.03.2023 Украина.ру

Зеленский побывал под Артемовском

Владимир Зеленский в рамках поездки по контролируемой Киевом территории Донецкой области побывал на артемовском (бахмутском) направлении, говорится 22 марта в сообщении на официальном сайте президента Украины

2023-03-22T14:30

2023-03-22T14:30

2023-03-22T14:35

новости

владимир зеленский

артемовск

донбасс

спецоперация

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что российскими вооруженными силами взяты под огневой контроль или полностью отрезаны все подъездные дороги к Артемовску (Бахмуту). Некоторое время назад основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что под контролем РФ находится 70% города. Где и когда именно побывал Зеленский, не уточняется. Отмечается, что речь идет о бахмутском направлении. Утверждается, что глава украинского государства побеседовал с военнослужащими и вручил им госнаграды. В декабре прошлого года Зеленский посетил Артемовск, где уже развернулись напряженные бои. Приезды Зеленского в зону российской спецоперации каждый раз поднимают тему возможной ликвидации президента Украины. Физическое устранение Зеленского могло бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии ВСУ, а для РФ это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру. Противоположной точки зрения придерживается журналист Армен Гаспарян. В интервью Украина.ру он заявлял, что России не имеет смысла ликвидировать Зеленского, потому что впоследствии он может сообщить много полезной информации на допросах.

https://ukraina.ru/20230322/1044610951.html

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новости, владимир зеленский, артемовск, донбасс, спецоперация