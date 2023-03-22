https://ukraina.ru/20230322/1044633474.html
Зеленский побывал под Артемовском
Зеленский побывал под Артемовском - 22.03.2023 Украина.ру
Зеленский побывал под Артемовском
Владимир Зеленский в рамках поездки по контролируемой Киевом территории Донецкой области побывал на артемовском (бахмутском) направлении, говорится 22 марта в сообщении на официальном сайте президента Украины
2023-03-22T14:30
2023-03-22T14:30
2023-03-22T14:35
новости
владимир зеленский
артемовск
донбасс
спецоперация
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Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что российскими вооруженными силами взяты под огневой контроль или полностью отрезаны все подъездные дороги к Артемовску (Бахмуту). Некоторое время назад основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что под контролем РФ находится 70% города. Где и когда именно побывал Зеленский, не уточняется. Отмечается, что речь идет о бахмутском направлении. Утверждается, что глава украинского государства побеседовал с военнослужащими и вручил им госнаграды. В декабре прошлого года Зеленский посетил Артемовск, где уже развернулись напряженные бои. Приезды Зеленского в зону российской спецоперации каждый раз поднимают тему возможной ликвидации президента Украины. Физическое устранение Зеленского могло бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии ВСУ, а для РФ это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру. Противоположной точки зрения придерживается журналист Армен Гаспарян. В интервью Украина.ру он заявлял, что России не имеет смысла ликвидировать Зеленского, потому что впоследствии он может сообщить много полезной информации на допросах.
https://ukraina.ru/20230322/1044610951.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, артемовск, донбасс, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Артемовск, Донбасс, Спецоперация
Зеленский побывал под Артемовском
14:30 22.03.2023 (обновлено: 14:35 22.03.2023)
Владимир Зеленский в рамках поездки по контролируемой Киевом территории Донецкой области побывал на артемовском (бахмутском) направлении, говорится 22 марта в сообщении на официальном сайте президента Украины
Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что российскими вооруженными силами взяты под огневой контроль или полностью отрезаны все подъездные дороги к Артемовску (Бахмуту). Некоторое время назад основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что под контролем РФ находится 70% города.
Где и когда именно побывал Зеленский, не уточняется. Отмечается, что речь идет о бахмутском направлении.
Утверждается, что глава украинского государства побеседовал с военнослужащими и вручил им госнаграды.
В декабре прошлого года Зеленский посетил Артемовск, где уже развернулись напряженные бои.
Приезды Зеленского в зону российской спецоперации каждый раз поднимают тему возможной ликвидации президента Украины.
Физическое устранение Зеленского могло бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии ВСУ, а для РФ это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.
Противоположной точки зрения придерживается журналист Армен Гаспарян. В интервью Украина.ру он заявлял, что России не имеет смысла ликвидировать Зеленского, потому что впоследствии он может сообщить много полезной информации на допросах.