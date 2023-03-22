Зеленский побывал под Артемовском - 22.03.2023 Украина.ру
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Зеленский побывал под Артемовском
Зеленский побывал под Артемовском - 22.03.2023 Украина.ру
Зеленский побывал под Артемовском
Владимир Зеленский в рамках поездки по контролируемой Киевом территории Донецкой области побывал на артемовском (бахмутском) направлении, говорится 22 марта в сообщении на официальном сайте президента Украины
2023-03-22T14:30
2023-03-22T14:35
новости
владимир зеленский
артемовск
донбасс
спецоперация
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Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что российскими вооруженными силами взяты под огневой контроль или полностью отрезаны все подъездные дороги к Артемовску (Бахмуту). Некоторое время назад основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что под контролем РФ находится 70% города. Где и когда именно побывал Зеленский, не уточняется. Отмечается, что речь идет о бахмутском направлении. Утверждается, что глава украинского государства побеседовал с военнослужащими и вручил им госнаграды. В декабре прошлого года Зеленский посетил Артемовск, где уже развернулись напряженные бои. Приезды Зеленского в зону российской спецоперации каждый раз поднимают тему возможной ликвидации президента Украины. Физическое устранение Зеленского могло бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии ВСУ, а для РФ это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру. Противоположной точки зрения придерживается журналист Армен Гаспарян. В интервью Украина.ру он заявлял, что России не имеет смысла ликвидировать Зеленского, потому что впоследствии он может сообщить много полезной информации на допросах.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, артемовск, донбасс, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Артемовск, Донбасс, Спецоперация

Зеленский побывал под Артемовском

14:30 22.03.2023 (обновлено: 14:35 22.03.2023)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Владимир Зеленский в рамках поездки по контролируемой Киевом территории Донецкой области побывал на артемовском (бахмутском) направлении, говорится 22 марта в сообщении на официальном сайте президента Украины
Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что российскими вооруженными силами взяты под огневой контроль или полностью отрезаны все подъездные дороги к Артемовску (Бахмуту). Некоторое время назад основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что под контролем РФ находится 70% города.
Где и когда именно побывал Зеленский, не уточняется. Отмечается, что речь идет о бахмутском направлении.
Утверждается, что глава украинского государства побеседовал с военнослужащими и вручил им госнаграды.
В декабре прошлого года Зеленский посетил Артемовск, где уже развернулись напряженные бои.
Приезды Зеленского в зону российской спецоперации каждый раз поднимают тему возможной ликвидации президента Украины.
Физическое устранение Зеленского могло бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии ВСУ, а для РФ это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.
Противоположной точки зрения придерживается журналист Армен Гаспарян. В интервью Украина.ру он заявлял, что России не имеет смысла ликвидировать Зеленского, потому что впоследствии он может сообщить много полезной информации на допросах.
Зеленский Байден
22 марта, 09:14
Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен ЛаденаВладимир Зеленский имеет все шансы повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали США. К такому выводу пришел обозреватель Хироси Охара, соответствующая статья была опубликована на днях в японском журнале Shūkan Gendai
 
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