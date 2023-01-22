Политик из США резко высказалась о голоде на Украине - 22.01.2023 Украина.ру
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Политик из США резко высказалась о голоде на Украине
Политик из США резко высказалась о голоде на Украине - 22.01.2023 Украина.ру
Политик из США резко высказалась о голоде на Украине
Американский политик Лаверн Спайсер 21 января в Twitter резко раскритиковала сообщения о голоде на Украине, призвав обратить внимание на внутренние проблемы США
2023-01-22T10:20
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новости
голод
украина
сша
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"Спросите меня переживаю ли я сколько-нибудь о голоде на Украине в тот момент, когда каждый день тысяча людей выстраиваются в очередь за бесплатной раздачей еды в Майами", - написала она.Политик назвала американскую помощь Украине "крупнейшей аферой" на ее памяти.Спайсер выдвигалась на выборы в Палату представителей Конгресса США от республиканцев, но проиграла праймериз.Ранее, во время всемирного экономического форума, многие политики высказались о грядущих проблемах с обеспечением пищи. В частности, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что глобальные энергетические и продовольственные системы будут "подвержены глубокому влиянию".
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новости, голод, украина, сша, политик
Новости, голод, Украина, США, политик

Политик из США резко высказалась о голоде на Украине

10:20 22.01.2023 (обновлено: 10:37 22.01.2023)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Американский политик Лаверн Спайсер 21 января в Twitter резко раскритиковала сообщения о голоде на Украине, призвав обратить внимание на внутренние проблемы США
"Спросите меня переживаю ли я сколько-нибудь о голоде на Украине в тот момент, когда каждый день тысяча людей выстраиваются в очередь за бесплатной раздачей еды в Майами", - написала она.

Политик назвала американскую помощь Украине "крупнейшей аферой" на ее памяти.
Спайсер выдвигалась на выборы в Палату представителей Конгресса США от республиканцев, но проиграла праймериз.
Ранее, во время всемирного экономического форума, многие политики высказались о грядущих проблемах с обеспечением пищи. В частности, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что глобальные энергетические и продовольственные системы будут "подвержены глубокому влиянию".
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 07:35
Купировать вспышки голода в мире поможет разблокировка российского зерна - ФАОРазблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в странах Африканского Рога и южнее Сахары, в Афганистане и Йемене, сказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков. Его слова 18 ноября опубликовали РИА Новости
 
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