Политик из США резко высказалась о голоде на Украине
10:20 22.01.2023 (обновлено: 10:37 22.01.2023)
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Американский политик Лаверн Спайсер 21 января в Twitter резко раскритиковала сообщения о голоде на Украине, призвав обратить внимание на внутренние проблемы США
"Спросите меня переживаю ли я сколько-нибудь о голоде на Украине в тот момент, когда каждый день тысяча людей выстраиваются в очередь за бесплатной раздачей еды в Майами", - написала она.
Политик назвала американскую помощь Украине "крупнейшей аферой" на ее памяти.
Политик назвала американскую помощь Украине "крупнейшей аферой" на ее памяти.
Спайсер выдвигалась на выборы в Палату представителей Конгресса США от республиканцев, но проиграла праймериз.
Ранее, во время всемирного экономического форума, многие политики высказались о грядущих проблемах с обеспечением пищи. В частности, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что глобальные энергетические и продовольственные системы будут "подвержены глубокому влиянию".
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