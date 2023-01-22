https://ukraina.ru/20230122/1042845147.html

Политик из США резко высказалась о голоде на Украине

Политик из США резко высказалась о голоде на Украине - 22.01.2023 Украина.ру

Политик из США резко высказалась о голоде на Украине

Американский политик Лаверн Спайсер 21 января в Twitter резко раскритиковала сообщения о голоде на Украине, призвав обратить внимание на внутренние проблемы США

2023-01-22T10:20

2023-01-22T10:20

2023-01-22T10:37

новости

голод

украина

сша

политик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_112e8999f2b241d16357328a51347e65.jpg.webp

"Спросите меня переживаю ли я сколько-нибудь о голоде на Украине в тот момент, когда каждый день тысяча людей выстраиваются в очередь за бесплатной раздачей еды в Майами", - написала она.Политик назвала американскую помощь Украине "крупнейшей аферой" на ее памяти.Спайсер выдвигалась на выборы в Палату представителей Конгресса США от республиканцев, но проиграла праймериз.Ранее, во время всемирного экономического форума, многие политики высказались о грядущих проблемах с обеспечением пищи. В частности, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что глобальные энергетические и продовольственные системы будут "подвержены глубокому влиянию".

https://ukraina.ru/20221118/1040949986.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, голод, украина, сша, политик