В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
© AP / Vadim Ghirda
Киевские власти стягивают бронетехнику западного производства из Харьковской области на Сватовское направление в Донбассе. Об этом сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко
Он отметил, что жители Харькова сообщили о переброске бронетехники железнодорожными составами в Купянск в Харьковской области.
Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населённого пункта Сватово (ЛНР)
Ситуация на Сватовском направлении в обострилась несколько месяцев назад после того, как ВСУ овладели Купянском. Киевские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, так как он открывает путь к нескольким другим населённым пунктам.
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