В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово - 22.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230122/1042841717.html
В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово
В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово - 22.01.2023 Украина.ру
В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово
Киевские власти стягивают бронетехнику западного производства из Харьковской области на Сватовское направление в Донбассе. Об этом сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко
2023-01-22T08:12
2023-01-22T08:12
новости
спецоперация
лнр
харьковская область
купянск
бронетехника
всу
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_0:0:4070:2290_1920x0_80_0_0_3c76ceb054e35ce1e60fd21870841c52.jpg
Он отметил, что жители Харькова сообщили о переброске бронетехники железнодорожными составами в Купянск в Харьковской области.Ситуация на Сватовском направлении в обострилась несколько месяцев назад после того, как ВСУ овладели Купянском. Киевские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, так как он открывает путь к нескольким другим населённым пунктам.
https://ukraina.ru/20221015/1039761066.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_453:0:4070:2713_1920x0_80_0_0_0f1460662654a060ee509563fd55c2f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, лнр, харьковская область, купянск, бронетехника, всу, киевский режим
Новости, Спецоперация, ЛНР, Харьковская область, Купянск, бронетехника, ВСУ, киевский режим

В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово

08:12 22.01.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Киевские власти стягивают бронетехнику западного производства из Харьковской области на Сватовское направление в Донбассе. Об этом сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко
Он отметил, что жители Харькова сообщили о переброске бронетехники железнодорожными составами в Купянск в Харьковской области.

Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населённого пункта Сватово (ЛНР)

Андрей Марочко
Андрей Марочко
Поддполковник ЛНР в отставке
Ситуация на Сватовском направлении в обострилась несколько месяцев назад после того, как ВСУ овладели Купянском. Киевские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, так как он открывает путь к нескольким другим населённым пунктам.
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября 2022, 07:00
Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и КременнойВ районе Сватово и Кременной российские войска подтянули резервы и устанавливают опорные пункты, поэтому там не будет наступления ВСУ, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияЛНРХарьковская областьКупянскбронетехникаВСУкиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
08:12В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово
07:00Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы
05:37Непослушные мадьяры. Почему в Закарпатье усиливается давление на венгерское меньшинство
05:21Кадавры украинской пропаганды
04:48Первосортные и второсортные украинцы. День соборности во Львове
04:47Прощайте, школы! Украинские учителя готовятся к увольнениям
04:46Владимир Корнилов: 105 лет первой независимости Украины - от IV Универсала до "Акта Злуки"
04:44"Вокруг Булгакова": Воланд и Сталин
04:42Сценарии будущего. Прежней Украины не будет, считают украинские эксперты
19:02Опасения по поводу Артёмовска и борьба с Залужным. Итоги 21 января на Украине
18:37Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает
17:53Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"
17:31Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России
17:12ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр
16:40Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии
16:25"А на похороны погибших детей придут?": Зеленские попрощались с главой МВД Монастырским
16:10Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января
15:33Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно"
15:09Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье
Лента новостейМолния