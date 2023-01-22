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В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово

В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово - 22.01.2023 Украина.ру

В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово

Киевские власти стягивают бронетехнику западного производства из Харьковской области на Сватовское направление в Донбассе. Об этом сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко

2023-01-22T08:12

2023-01-22T08:12

2023-01-22T08:12

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Он отметил, что жители Харькова сообщили о переброске бронетехники железнодорожными составами в Купянск в Харьковской области.Ситуация на Сватовском направлении в обострилась несколько месяцев назад после того, как ВСУ овладели Купянском. Киевские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, так как он открывает путь к нескольким другим населённым пунктам.

https://ukraina.ru/20221015/1039761066.html

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новости, спецоперация, лнр, харьковская область, купянск, бронетехника, всу, киевский режим