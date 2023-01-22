https://ukraina.ru/20230122/1042820783.html

Непослушные мадьяры. Почему в Закарпатье усиливается давление на венгерское меньшинство

Непослушные мадьяры. Почему в Закарпатье усиливается давление на венгерское меньшинство - 22.01.2023 Украина.ру

Непослушные мадьяры. Почему в Закарпатье усиливается давление на венгерское меньшинство

В самом западном регионе Украины, многонациональном Закарпатье, в который раз разгорается скандал, связанный с венгерским меньшинством и националистической политикой Киева.

2023-01-22T05:37

2023-01-22T05:37

2023-01-22T05:37

дмитрий ковалевич

эксклюзив

закарпатье

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национализм

тарас креминь

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Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер заявил, что правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно прекратить зверства в отношении этнических венгров в Закарпатье.Ранее в закарпатском Мукачево были сняты венгерские флаги, демонтированы таблички и надписи на венгерском языке, уволен директор венгерской школы. Также украинские власти демонтировали скульптуру мифологической птицы Турул, считающейся одним из символов Венгрии. Госсекретарь заявил, что правительство Венгрии не совсем понимает, "как антивенгерские решения могут помочь Украине" в конфликте с Россией".Однако дело в том, что националистическая политика не только замешана на русофобии, а на старом фашистском принципе: одна вера, один язык, один вождь, поэтому всем прочим национальным меньшинствам не удастся отсидеться – их будут всё активнее ассимилировать.Буквально накануне заявления Менцера на Закарпатье обрушился языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, которого в стране именуют "шпрехенфюрером". Согласно результатам государственной проверки, стало известно, что из 108 школ Закарпатья, где есть классы с венгерским языком обучения вместе с государственным, в 37 нет ни одного класса, в которых занятия проводили бы только на украинском языке.Иными словами, "шпрехенфюрера" не устраивает вполне логичная вещь: в двуязычных классах с обучением на языке национального меньшинства и на государственном языке, обучение происходит не только на государственном языке. Тарас Креминь считает, что так дискриминируют украинских детей в классе, которые венгерского языка не знают. Однако в такие классы и отдают своих детей этнические венгры. Этническим русским Закарпатья даже такой поблажки не делается.Одним из следствий недовольства венгерскими школами стало увольнение в середине января Иштвана Шинка, директора школы имени Ференца Ракоши в городе Мукачево. Закарпатское венгерскоязычное педагогическое товарищество выразило украинскому Минобразования протест против его увольнения, подчеркнув, что оно усложняет бесперебойную работу венгерской школы и "не служит мирному сосуществованию между национальностями".Венгрия в январе в три раза увеличила одноразовую помощь закарпатским венграм (до 100 000 форинтов или около 19 000 р.), которые отдают своих детей в венгерские школы Закарпатья и призвала Украину отменить дискриминационные языковые и образовательные законы. "Мы уверены, что Украина, как можно быстрее, восстановит образовательные и языковые права закарпатских венгров в соответствии со своими международными обязательствами", - заявил 20 января госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Арпад Янош Потапи.В качестве аргумента, который должен помочь Киеву осознать, что венгров в Закарпатье не стоит трогать, Будапешт блокирует в ЕС и НАТО помощь Украине. На днях Венгрия в очередной раз заблокировала транш ЕС для Украины. Речь идет о 500 млн евро из так называемого "Фонда мира", из которого страны ЕС, несмотря на название, финансируют летальное вооружение для Украины. Страны ЕС намерены надавить на Будапешт 22 января во время встречи министров иностранных дел стран, говорится в сообщении венгерской радиостанции RMF FM.Чуть ранее, в середине января, Венгрия заявляла, что не будет поставлять Украине оружие, а также не будет осуществлять его транзит через свою территорию из-за угрозы для проживающих на Закарпатье венгров."У Венгрии – особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров", - объяснил позицию своего государства глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Украинские националисты трактуют позицию Венгрию по-своему. Они видят в ней прицел на аннексию Закарпатья, а этнических венгров региона считают потенциальными сепаратистами и виновниками недопоставок Киеву оружия и денег. И даже тот факт, что Закарпатье не подвергалось ракетным ударам, трактуется на Украине зачастую, как результат каких-то тайных договоренностей между Москвой и Будапештом о будущей судьбе Закарпатья.На этом фоне глава Товарищества венгерской культуры Закарпатья Василь Брензович отмечает резкий рост мадярофобии среди украинских националистов за последний год. "К сожалению, военные действия усилили и антивенгерские настроения на Украине. По результатам проведения некоторых опросов, наиболее негативно после россиян и белорусов на Украине относятся к венграм. И это не удивительно, ведь мы неоднократно отмечали, что в украинских СМИ годами ведется целенаправленния антивенгерская кампания – против Венгрии и закарпатских венгров. Нас обвиняют в пророссийскости и сепаратизме. Новое – то, что антивенгерские настроения растут также в Закарпатье, что ранее было не характерно для региона. Но цели закарпатских венгров неизменны: мы хотим мирно жить, своей общиной на родной земле", - заявил на днях Брензович.Несмотря на членство Венгрии в ЕС и НАТО, почти все остальные члены этих сообществ отказываются критиковать Киев за угнетение венгерского меньшинства. Скорее, наоборот, в западных СМИ всё чаще можно услышать критику в адрес Будапешта, который якобы "ломает" единый строй НАТО. Украинские националисты и западные политики даже ставят в пример поведение Румынии и Болгарии, которые не реагируют на подавление прав этнических болгар и румын на Украине. И поскольку украинские националисты видят ободрение и оправдание своих действий от руководства Евросоюза и НАТО, в Закарпатье рано или поздно дело может не ограничиться срыванием венгерских флагов и закрытием венгерских школ, а дойти до реального межэтнического конфликта.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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