В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора" - 21.01.2023 Украина.ру
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В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора"
В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора" - 21.01.2023 Украина.ру
В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора"
В Норвегии оштрафовали двух российских моряков на 5 тысяч норвежских крон (примерно 35 тыс. руб.) за то, что те ходили по городу Киркенес в своей рабочей форме с эмблемой в виде российского влага. Об этом на днях написало местное издание Dagbladet
2023-01-21T14:22
2023-01-21T14:22
новости
украинские беженцы
норвегия
ес
моряки
штраф
флаг
триколор
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В полиции свои действия пояснили тем, что россияне "были одеты в зимнюю одежду, которую легко можно было принять за военную форму", а значит могли пугать местное население и приехавших в Норвегию украинских беженцев.В итоге российских моряков оштрафовали по статье165 Уголовного кодекса Норвегии о "неправомерном ношении униформы".В местной полиции назвали и еще одну причину пристального внимания к морякам из РФ. Дело в том, что российские морские суда считаются "угрозой безопасности", и им разрешено заходить только в три порта Норвегии.В апреле 2022 года Евросоюз запретил кораблям под российским флагом заходить в порты ЕС. К этим ограничениям присоединились и страны, не входящие в в ЕС. В частности, Норвегия разрешила российским судам доставлять рыбу только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.
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новости, украинские беженцы, норвегия, ес, моряки, штраф, флаг, триколор
Новости, украинские беженцы, Норвегия, ЕС, моряки, штраф, флаг, триколор

В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора"

14:22 21.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкУчения "Баренц - 2018"
Учения Баренц - 2018 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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В Норвегии оштрафовали двух российских моряков на 5 тысяч норвежских крон (примерно 35 тыс. руб.) за то, что те ходили по городу Киркенес в своей рабочей форме с эмблемой в виде российского влага. Об этом на днях написало местное издание Dagbladet
В полиции свои действия пояснили тем, что россияне "были одеты в зимнюю одежду, которую легко можно было принять за военную форму", а значит могли пугать местное население и приехавших в Норвегию украинских беженцев.
"То, что экипажи предпочитают ходить по городу в камуфляжной одежде, которую можно принять за российскую военную форму, мы видим, может создать страх и дискомфорт как для местного населения, так и среди украинских беженцев, проживающих здесь", — добавила прокурор Мартина Месло.
В итоге российских моряков оштрафовали по статье165 Уголовного кодекса Норвегии о "неправомерном ношении униформы".
В местной полиции назвали и еще одну причину пристального внимания к морякам из РФ. Дело в том, что российские морские суда считаются "угрозой безопасности", и им разрешено заходить только в три порта Норвегии.
В апреле 2022 года Евросоюз запретил кораблям под российским флагом заходить в порты ЕС. К этим ограничениям присоединились и страны, не входящие в в ЕС. В частности, Норвегия разрешила российским судам доставлять рыбу только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.
Палатки для беженцев с Украины в Гамбурге
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Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке ГамбургаУкраинская беженка пожаловалась изданию Die Tageszeitung на действия полиции Гамбурга, выгнавшей в ноябре ее и двух других украинок среди ночи на улицу. Обстоятельства произошедшего со слов беженки газета опубликовала на днях
 
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