https://ukraina.ru/20230121/1042833032.html

В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора"

В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора" - 21.01.2023 Украина.ру

В Норвегии оштрафовали российских моряков, чтобы "защитить украинских беженцев от триколора"

В Норвегии оштрафовали двух российских моряков на 5 тысяч норвежских крон (примерно 35 тыс. руб.) за то, что те ходили по городу Киркенес в своей рабочей форме с эмблемой в виде российского влага. Об этом на днях написало местное издание Dagbladet

2023-01-21T14:22

2023-01-21T14:22

2023-01-21T14:22

новости

украинские беженцы

норвегия

ес

моряки

штраф

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триколор

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В полиции свои действия пояснили тем, что россияне "были одеты в зимнюю одежду, которую легко можно было принять за военную форму", а значит могли пугать местное население и приехавших в Норвегию украинских беженцев.В итоге российских моряков оштрафовали по статье165 Уголовного кодекса Норвегии о "неправомерном ношении униформы".В местной полиции назвали и еще одну причину пристального внимания к морякам из РФ. Дело в том, что российские морские суда считаются "угрозой безопасности", и им разрешено заходить только в три порта Норвегии.В апреле 2022 года Евросоюз запретил кораблям под российским флагом заходить в порты ЕС. К этим ограничениям присоединились и страны, не входящие в в ЕС. В частности, Норвегия разрешила российским судам доставлять рыбу только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.

https://ukraina.ru/20230121/1042827028.html

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новости, украинские беженцы, норвегия, ес, моряки, штраф, флаг, триколор