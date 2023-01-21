https://ukraina.ru/20230121/1042826429.html

ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов

ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов - 21.01.2023 Украина.ру

ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов

Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов

2023-01-21T09:25

2023-01-21T09:25

2023-01-21T09:25

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"Вражеская артиллерия, включая М-777, испытывает острый снарядный голод. Это стало следствием использования нашими артиллеристами при ударах по складам и позициям арты ВСУ высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также ракет комплексов "Смерч" и "Торнадо-С". До конца смертельно тяжелого (https://t.me/vrogov/7047) для членов секты политического украинства месяца Січень остается 10 дней", - добавил он.Ранее Рогов сообщал, что практически по всей линии фронта в Запорожской области активизировались боевые действия, а город Запорожье ВСУ готовят к уличным боям — создают укрепрайоны и минируют инфраструктуру.Накануне Минобороны официально сообщило об освобождении села Лобковое. На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ukraina.ru/20230121/1042825182.html

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2023

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