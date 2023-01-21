ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов
Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
"Вражеская артиллерия, включая М-777, испытывает острый снарядный голод. Это стало следствием использования нашими артиллеристами при ударах по складам и позициям арты ВСУ высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также ракет комплексов "Смерч" и "Торнадо-С". До конца смертельно тяжелого (https://t.me/vrogov/7047) для членов секты политического украинства месяца Січень остается 10 дней", - добавил он.
Ранее Рогов сообщал, что практически по всей линии фронта в Запорожской области активизировались боевые действия, а город Запорожье ВСУ готовят к уличным боям — создают укрепрайоны и минируют инфраструктуру.
Накануне Минобороны официально сообщило об освобождении села Лобковое.
На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
07:45Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов Транспортная инфраструктура Украины была пока что практически не затронута ударами ВС РФ, а между тем удары по ней могли бы сильно осложнить положение ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник