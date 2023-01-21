ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов - 21.01.2023 Украина.ру
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ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов
ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов - 21.01.2023 Украина.ру
ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов
Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
2023-01-21T09:25
2023-01-21T09:25
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"Вражеская артиллерия, включая М-777, испытывает острый снарядный голод. Это стало следствием использования нашими артиллеристами при ударах по складам и позициям арты ВСУ высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также ракет комплексов "Смерч" и "Торнадо-С". До конца смертельно тяжелого (https://t.me/vrogov/7047) для членов секты политического украинства месяца Січень остается 10 дней", - добавил он.Ранее Рогов сообщал, что практически по всей линии фронта в Запорожской области активизировались боевые действия, а город Запорожье ВСУ готовят к уличным боям — создают укрепрайоны и минируют инфраструктуру.Накануне Минобороны официально сообщило об освобождении села Лобковое. На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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новости, новости украины, украина.ру, фронт, запорожская область, владимир рогов
Новости, Новости Украины, Украина.ру, фронт, Запорожская область, Владимир Рогов

ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов

09:25 21.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" ВС РФ в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
"Вражеская артиллерия, включая М-777, испытывает острый снарядный голод. Это стало следствием использования нашими артиллеристами при ударах по складам и позициям арты ВСУ высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также ракет комплексов "Смерч" и "Торнадо-С". До конца смертельно тяжелого (https://t.me/vrogov/7047) для членов секты политического украинства месяца Січень остается 10 дней", - добавил он.
Ранее Рогов сообщал, что практически по всей линии фронта в Запорожской области активизировались боевые действия, а город Запорожье ВСУ готовят к уличным боям — создают укрепрайоны и минируют инфраструктуру.
Накануне Минобороны официально сообщило об освобождении села Лобковое.
На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Днепр вид - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
07:45
Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов Транспортная инфраструктура Украины была пока что практически не затронута ударами ВС РФ, а между тем удары по ней могли бы сильно осложнить положение ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
 
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