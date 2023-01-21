https://ukraina.ru/20230121/1042808295.html

Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса

Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса - 21.01.2023 Украина.ру

Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса

Самой большой проблемой СВО являются леса с огромным количеством инфраструктурных объектов, баз отдыха, детских лагерей, которые переоборудуются в укрепленные пункты, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру

2023-01-21T04:30

2023-01-21T04:30

2023-01-21T04:30

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По его мнению, украинская география является препятствием для успешной спецоперации РФ.Также, добавил эксперт, проблемой кампании на Украине являются крупные города, населенные пункты с промышленными предприятиями, которые очень легко переоборудовать в крепости.При военном планировании целесообразно было бы избегать леса и крупные населенные пункты, отметил Пинчук.По его мнению, с самого начала СВО было бы правильным идти ВС РФ через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230120/1042773635.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей пинчук, сво, украина, россия