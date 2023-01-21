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Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса
Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса - 21.01.2023 Украина.ру
Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса
Самой большой проблемой СВО являются леса с огромным количеством инфраструктурных объектов, баз отдыха, детских лагерей, которые переоборудуются в укрепленные пункты, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T04:30
2023-01-21T04:30
2023-01-21T04:30
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По его мнению, украинская география является препятствием для успешной спецоперации РФ.Также, добавил эксперт, проблемой кампании на Украине являются крупные города, населенные пункты с промышленными предприятиями, которые очень легко переоборудовать в крепости.При военном планировании целесообразно было бы избегать леса и крупные населенные пункты, отметил Пинчук.По его мнению, с самого начала СВО было бы правильным идти ВС РФ через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042773635.html
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей пинчук, сво, украина, россия
Новости, Андрей Пинчук, СВО, Украина, Россия
Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса
Самой большой проблемой СВО являются леса с огромным количеством инфраструктурных объектов, баз отдыха, детских лагерей, которые переоборудуются в укрепленные пункты, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, украинская география является препятствием для успешной спецоперации РФ.
Самой большой бедой этой кампании являются леса с огромным количеством инфраструктурных объектов, баз отдыха, пионерских лагерей, которые переоборудуются очень легко в укрепленные пункты.
Андрей Пинчук
исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник
Также, добавил эксперт, проблемой кампании на Украине являются крупные города, населенные пункты с промышленными предприятиями, которые очень легко переоборудовать в крепости.
При военном планировании целесообразно было бы избегать леса и крупные населенные пункты, отметил Пинчук.
По его мнению, с самого начала СВО было бы правильным идти ВС РФ через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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