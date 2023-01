"Рамштайн 8", или Танцы с "Леопардами"

https://ukraina.ru/20230120/1042791887.html

Главной интригой очередной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн", является возможная передача Киеву танков Leopard 2 немецкого производства.

Восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или встреча в формате "Рамштайн", состоится на одноимённой военной базе США в Германии 20 января 2023 года. В Пентагоне ранее сообщили, что участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины примут руководители оборонных ведомств около 50 стран.Накануне, 19 января, состоялись две встречи, которые были своеобразной "сверкой часов" перед встречей в формате "Рамштайн". Во-первых, в Эстонии на военной базе Тапа министры обороны одиннадцати европейских стран приняли совместную декларацию о новых поставках вооружений Украине. Они обязались совместно добиться предоставления Украине танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и других вооружений."Если президент Путин делает ставку на то, что нам это надоест в этом году, он ошибается. Наша цель – вытеснить Россию обратно с территории Украины и восстановить украинский суверенитет" – заявил по итогам встречи в Эстонии министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Во-вторых, в Берлин прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что Остин будет "давить на немцев", чтобы те разрешили передать Украине немецкие танки Leopard 2, и Киев получил возможность "в решающий момент" противостоять возможному российскому наступлению весной.Но сам Остин после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, который только 19 января принял присягу министра обороны ФРГ, не стал ничего говорить о поставках танков. "Германия остается одним из наших самых важных союзников, и я хотел бы поблагодарить правительство этой страны за все, что оно сделало для укрепления обороноспособности Украины", – заявил глава Минобороны США.Стоит отметить, что накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ) сообщила о готовности главы немецкого правительства согласиться на уступки США в плане оказания военной поддержки Украине. "Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams", – сказано в статье SZ.По информации издания, такое условие канцлер ФРГ Олаф Шольц выдвинул в телефонной беседе с американским лидером Джо Байденом, состоявшейся 17 января. При этом немецкие журналисты пишут, что Байден не стал обсуждать передачу Украине танков Abrams. Эту информацию подтвердило и американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников.Но США пока не намерены поставлять Украине танки Abrams. Об этом 18 января заявил замминистра обороны США Колин Каль, сообщило агентство AFP. Причиной такого решения стало то, что эти танки представляют собой "не самую простую в обслуживании систему". Танки Abrams дорогие, требуют сложной подготовки и потребляют много топлива, цитирует слова чиновника агентство AFP.В упомянутой выше статье SZ отмечено, что США, по-видимому, добиваются того, чтобы Германия не только разрешила другим странам НАТО поставки танков Leopard 2 на Украину, но и сама поставляла на Украину танки со своих складов и воинских частей. В настоящее время реэкспорт танков Leopard 2 из стран НАТО недопустим без разрешения производителя, то есть Германии, подчеркнуло издание.В свою очередь, издание Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком ВПК сообщило 19 января, что, помимо немецких танков Leopard 2, Киеву могут передать и предыдущую модель – Leopard 1. По информации издания, в 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall мог бы отремонтировать и переоборудовать 20 таких танков, и ещё 80 – в течение 20 месяцев. Это позволило бы передать Киеву танки, не сократив при этом собственные запасы бундесвера, пишет издание. Кроме того, Rheinmetall готов купить в Омане и модернизировать "двузначное количество" британских танков Challenger-1, рассказали источники Handelsblatt.При этом на Берлин давит не только Вашингтон и немецкий ВПК, но и Варшава. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января заявил, что передача Украине немецких танков Leopard 2 имеет решающее значение перед возможным наступлением России. Он сказал, что если согласие по этому вопросу с Германией не будет достигнуто в ближайшее время, Польша поступит "так, как считает нужным". Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша предложила Украине 14 танков Leopard 2, находящихся на вооружении польской армии.Сам же Олаф Шольц, выступая 18 января в Давосе, не дал чёткого ответа на заданный ему вопрос – "Почему Германия затягивает решение о поставке Украине танков Leopard 2?" Вместо этого он рассказал, как много Германия сделала для Украины во время войны, какое оружие поставила, и что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для победы над российской армией."Поддержка со стороны Германии – одна из самых больших после США. Мы уже предоставили Украине ряд вооружений, в том числе ПВО, и продолжим это делать. Мы хотим видеть Украину независимым государством, будем рады её вступлению в ЕС", – сказал канцлер ФРГ. Он отметил, что Германия никогда не принимает решения о поставках оружия Киеву в одиночку – совещания проходят, в частности, с США, Францией и Британией. Также канцлер Германии сказал, что не хотел бы, чтобы война России против Украины превратилась в противостояние РФ и НАТО.Таким образом, ныне существует три варианта решения встречи формата "Рамштайн" относительно передачи Киеву танков Leopard 2. Первый – никакого решения не будет принято вообще, и в итоговом документе укажут лишь обещанные Великобританией 14 танков машин Challenger 2 (как вариант – Leopard 2 упомянут в качестве следующего этапа). Второй – компромиссный: Берлин согласится на передачу Киеву танков Leopard 2 другими странами, но сам их поставлять не будет. И третий – танки Leopard 2 будет поставлять и Германия, и другие желающие страны.Стоит отметить, что Leopard 2 – единственная модель современного танка, которая может быть поставлена Киеву в больших количествах. По разным данным, только в Европе от 1200 до 2000 таких танков в боеспособном состоянии. При этом минимальные запросы Киева, продиктованные Западом, ещё несколько месяцев назад озвучил командующий ВСУ генерал Залужный: 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Но даже если попытаться собрать хотя бы одну бригаду (100-120 танков) из машин одного типа, то это можно сделать только на базе танков Leopard 2.Примечательно, что в Рамштайне могут также заявить об очередной передаче Киеву до 120 модернизированных танков типа Т-72, в основном из чешских арсеналов, – но об этом практически не вспоминают, поскольку запасы таких машин в Европе подходят к концу.Что же касается БМП и БТР, то 20 января ожидается подтверждение ранее прозвучавших обещаний об их поставках. В частности, в США заявляли о 100 БМП Bradley, 100 бронемашинах Stryker, 100 БТР M113 и 250 БТР M1117, в Великобритании – о 200 различных БМП и БТР, в Германии – о 40 БМП Marder, в Швеции – о 50 БМП CV-90, во Франции – о 40 колёсных танках AMX-10RC (фактически – тяжёлых БМП).Кроме этого, США, Германия и Нидерланды обещали передать Киеву по одной батарее ЗРК Patriot, США и Канада – систему ПВО NASAMS (6 и 1 батарею соответственно), Германия – три батареи ПВО Iris-T, Италия и Франция – одну батарея ПВО/ПРО SAMP/T. Также планируется передача большого количества самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм: 30 САУ AS90 (Великобритания), 18 САУ M109А6 (США), 19 САУ "Цезарь" (Дания), 16 САУ Zuzana-2 (Германия-Дания-Норвегия), 30 САУ Dana-M2 (Чехия), 12 САУ Archer (Швеция).Также речь идёт о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм – и это будет единственное, что Киев получит на протяжении нескольких недель после встречи в Рамштайне. Всё остальное перечисленное выше вооружение будет передано на протяжении от полутора-двух месяцев до полугода, а то и дольше.Существует также вероятность, что на восьмом заседании формата "Рамштайн" США могут объявить о передаче Киеву малогабаритных высокоточных боеприпасов GLSDB, фактически – крылатых бомб. Они совмещают в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Для наведения цели они используют глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.Но самое главное – они могут запускаться с уже имеющихся у Киева ракетных систем MLRS-M270 или HIMARS, и могут поражать цели на расстоянии 150 км. Исходя из этого, в зону поражения GLSDB попадает север Крыма, "сухопутный коридор" до полуострова через Мариуполь и Мелитополь, а также российские пограничные регионы, например, Белгородская область.Как отмечала 18 января американская газета The New York Times (NYT), Вашингтон может предоставить Киеву вооружение, необходимое для борьбы за Крым. Хотя официально США придерживаются "жёсткой линии" и ранее отказывались поставлять дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским военным базам в Крыму, теперь эта позиция начинает смягчаться.Несколько американских чиновников на условиях анонимности рассказали изданию NYT, что после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена начинает признавать, что Украине могут понадобиться силы, чтобы нанести удар по Крыму, даже если этот шаг увеличит риск эскалации."Смена позиции произошла, поскольку администрация Байдена поверила, что если украинская армия сможет показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это усилит позиции Киева на предстоящих переговорах. Кроме того, по словам официальных лиц США и экспертов, опасения относительно того, что Кремль ответит с применением тактического ядерного оружия, погасли, хотя они предупредили, что риск остается", – говорится в материале. "Однако президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые Киеву понадобятся для атаки на российские объекты на полуострове", – отметила NYT.

