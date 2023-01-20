https://ukraina.ru/20230120/1042789851.html

Не российские бомбардировки: эксперт назвал условие истощения мобилизационного резерва ВСУ

Не российские бомбардировки: эксперт назвал условие истощения мобилизационного резерва ВСУ - 20.01.2023 Украина.ру

Не российские бомбардировки: эксперт назвал условие истощения мобилизационного резерва ВСУ

Мобилизационный резерв киевского режима закончится не благодаря российским бомбардировкам, а в случае массовой перемены настроений военнослужащих ВСУ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-01-20T07:30

2023-01-20T07:30

2023-01-20T07:30

новости

спецоперация

демография

мобилизация

всу

бомбардировка

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Он отметил, что на Украине до начала военных действий проживало 27-30 миллионов человек. Сейчас, по его словам, там проживают примерно 9 миллионов мужчин, из которых, "по оценкам доморощенных и недоморощенных специалистов, резерва хватит на 2 млн".Он указал, что не стоит надеяться на существенное уменьшение мобилизационного резерва Украины из-за российских бомбардировок.Ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" рассказал об "ужасном демографическом кризисе на Украине", который начался за десятилетия до начала российской спецоперации. Если в 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек, то текущая официальная цифра составляет 43 миллиона, но многие считают, что эта статистика далека от истины, рассказал автор статьи, напоминая, что ещё до начала боевых действий как минимум 8 миллионов украинцев постоянно или временно работали в Европе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230106/1042413706.html

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новости, спецоперация, демография, мобилизация, всу, бомбардировка