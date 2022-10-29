https://ukraina.ru/20221029/1040288781.html

СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины

СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины - 29.10.2022 Украина.ру

СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины

Военные действия на Украине и вызванный ими поток беженцев за границу лишь усугубили "необратимый" демографический спад в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября на англоязычной версии сайта катарского телеканала "Аль-Джазира"

2022-10-29T18:25

2022-10-29T18:25

2022-10-29T18:27

новости

спецоперация

беженцы

заробитчане

европа

демография

аль-джазира

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Статья начинается с рассказа о семье украинских беженцев, перебравшихся в Швейцарию. Они не потеряли ни жильё, ни работу, и никто из их родственников или друзей не погиб в ходе конфликта. Однако глава семьи рассказал корреспоненту о своём нежелании возвращаться на Украину из-за "коррупции и экономического спада".Ситуация этой семьи отражает "ужасный демографический кризис на Украине", который начался за десятилетия до начала российской спецоперации, рассказывает автор.Уже до начала боевых действий как минимум 8 миллионов украинцев постоянно или временно работали в Европе, говорится в статье. В частности, украинцы выполняли низкооплачиваемые работы в Польше, заместив миллионы уехавших на Запад поляков.По данным Всемирного банка, уровень рождаемости на Украине в 2020 году составлял 1,22 ребенка на 1000 женщин, что является одним из самых низких показателей в мире. Для сравнения, средний мировой показатель составил 2,2 ребёнка на женщину. В Канаде он равен 1,4, в России — 1,51, а в Великобритании - 1,56, напоминает автор.Демографическая ситуация на Украине делает естественный рост населения невозможным, а старение населения повредит восстановлению экономики страны после окончания военных действий, сообщает "Аль-Джазира".

https://ukraina.ru/20210908/1032214149.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, беженцы, заробитчане, европа, демография, аль-джазира