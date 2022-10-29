СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины - 29.10.2022 Украина.ру
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СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины
СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины - 29.10.2022 Украина.ру
СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины
Военные действия на Украине и вызванный ими поток беженцев за границу лишь усугубили "необратимый" демографический спад в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября на англоязычной версии сайта катарского телеканала "Аль-Джазира"
2022-10-29T18:25
2022-10-29T18:27
новости
спецоперация
беженцы
заробитчане
европа
демография
аль-джазира
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1040288781.jpg?1667057221
Статья начинается с рассказа о семье украинских беженцев, перебравшихся в Швейцарию. Они не потеряли ни жильё, ни работу, и никто из их родственников или друзей не погиб в ходе конфликта. Однако глава семьи рассказал корреспоненту о своём нежелании возвращаться на Украину из-за "коррупции и экономического спада".Ситуация этой семьи отражает "ужасный демографический кризис на Украине", который начался за десятилетия до начала российской спецоперации, рассказывает автор.Уже до начала боевых действий как минимум 8 миллионов украинцев постоянно или временно работали в Европе, говорится в статье. В частности, украинцы выполняли низкооплачиваемые работы в Польше, заместив миллионы уехавших на Запад поляков.По данным Всемирного банка, уровень рождаемости на Украине в 2020 году составлял 1,22 ребенка на 1000 женщин, что является одним из самых низких показателей в мире. Для сравнения, средний мировой показатель составил 2,2 ребёнка на женщину. В Канаде он равен 1,4, в России — 1,51, а в Великобритании - 1,56, напоминает автор.Демографическая ситуация на Украине делает естественный рост населения невозможным, а старение населения повредит восстановлению экономики страны после окончания военных действий, сообщает "Аль-Джазира".
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, беженцы, заробитчане, европа, демография, аль-джазира
Новости, Спецоперация, беженцы, заробитчане, Европа, демография, Аль-Джазира

СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины

18:25 29.10.2022 (обновлено: 18:27 29.10.2022)
 
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Военные действия на Украине и вызванный ими поток беженцев за границу лишь усугубили "необратимый" демографический спад в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября на англоязычной версии сайта катарского телеканала "Аль-Джазира"
Статья начинается с рассказа о семье украинских беженцев, перебравшихся в Швейцарию. Они не потеряли ни жильё, ни работу, и никто из их родственников или друзей не погиб в ходе конфликта. Однако глава семьи рассказал корреспоненту о своём нежелании возвращаться на Украину из-за "коррупции и экономического спада".
Метро Киев станция Арсенальная
8 сентября 2021, 17:15
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Ситуация этой семьи отражает "ужасный демографический кризис на Украине", который начался за десятилетия до начала российской спецоперации, рассказывает автор.

На заре независимости в 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек. Текущая официальная цифра составляет 43 миллиона, но многие считают, что эта статистика далека от истины

Аль-Джазира
Уже до начала боевых действий как минимум 8 миллионов украинцев постоянно или временно работали в Европе, говорится в статье. В частности, украинцы выполняли низкооплачиваемые работы в Польше, заместив миллионы уехавших на Запад поляков.
По данным Всемирного банка, уровень рождаемости на Украине в 2020 году составлял 1,22 ребенка на 1000 женщин, что является одним из самых низких показателей в мире. Для сравнения, средний мировой показатель составил 2,2 ребёнка на женщину. В Канаде он равен 1,4, в России — 1,51, а в Великобритании - 1,56, напоминает автор.
Демографическая ситуация на Украине делает естественный рост населения невозможным, а старение населения повредит восстановлению экономики страны после окончания военных действий, сообщает "Аль-Джазира".
 
НовостиСпецоперациябеженцызаробитчанеЕвропадемографияАль-Джазира
 
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