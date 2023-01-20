"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США - 20.01.2023 Украина.ру
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"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США
"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США - 20.01.2023 Украина.ру
"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США
Владимир Зеленский зарабатывает на военном конфликте на Украине миллиарды долларов вместе с Демократической партией США и платит откаты ей через криптобиржу, сказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру
2023-01-20T04:00
2023-01-20T04:00
новости
владимир зеленский
доллары
сша
украина
сво
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По его мнению, Зеленский делает все, чтобы обеспечить себе безбедное существование, западные партнеры могли обещать ему "теплое местечко на берегу Майами, где у него будет много денег".Он добавил, что Зеленский очень богатый человек, который рассчитывает, что, когда всё закончится, он насладится этими деньгами. "Но закончится ли все так, что он останется жив? Это вопрос, на самом деле, непростой", - размышляет эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что президент Украины зарабатывает около 30 миллионов долларов за каждый день спецоперации.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, доллары, сша, украина, сво
Новости, Владимир Зеленский, доллары, США, Украина, СВО

"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США

04:00 20.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Владимир Зеленский зарабатывает на военном конфликте на Украине миллиарды долларов вместе с Демократической партией США и платит откаты ей через криптобиржу, сказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, Зеленский делает все, чтобы обеспечить себе безбедное существование, западные партнеры могли обещать ему "теплое местечко на берегу Майами, где у него будет много денег".

Зеленский же, наверняка, миллиарды сейчас гребёт, о чем пишут его украинские оппоненты из оппозиции. Он пилит американские многомиллиардные бюджеты вместе с Демократической партией США, которой платит откаты через ту же криптобиржу.

Евгений Ющук интервью
Евгений Ющук
эксперт по конкурентной разведке
Он добавил, что Зеленский очень богатый человек, который рассчитывает, что, когда всё закончится, он насладится этими деньгами.
"Но закончится ли все так, что он останется жив? Это вопрос, на самом деле, непростой", - размышляет эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что президент Украины зарабатывает около 30 миллионов долларов за каждый день спецоперации.
13 января, 06:44
Узурпатор-демократ. На кого ориентируется Зеленский, строя свою Украину Президент Украины Владимир Зеленский 11 января 2023 года пафосно и торжественно лишил гражданства сразу четырех депутатов украинского парламента Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
 
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