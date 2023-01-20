https://ukraina.ru/20230120/1042769178.html

"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США

"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США - 20.01.2023 Украина.ру

"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США

Владимир Зеленский зарабатывает на военном конфликте на Украине миллиарды долларов вместе с Демократической партией США и платит откаты ей через криптобиржу, сказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру

2023-01-20T04:00

2023-01-20T04:00

2023-01-20T04:00

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По его мнению, Зеленский делает все, чтобы обеспечить себе безбедное существование, западные партнеры могли обещать ему "теплое местечко на берегу Майами, где у него будет много денег".Он добавил, что Зеленский очень богатый человек, который рассчитывает, что, когда всё закончится, он насладится этими деньгами. "Но закончится ли все так, что он останется жив? Это вопрос, на самом деле, непростой", - размышляет эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что президент Украины зарабатывает около 30 миллионов долларов за каждый день спецоперации.

https://ukraina.ru/20230113/1042580172.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, доллары, сша, украина, сво