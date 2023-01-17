https://ukraina.ru/20230117/1042708365.html

Евгений Ющук о мимике Зеленского, его будущем и истории его наркомании

Евгений Ющук о мимике Зеленского, его будущем и истории его наркомании - 17.01.2023 Украина.ру

Евгений Ющук о мимике Зеленского, его будущем и истории его наркомании

Утро президентов начинается с дорожек. У Владимира Путина – с беговой, а у Владимира Зеленского – с кокаиновой. Старый известный анекдот.

2023-01-17T13:46

2023-01-17T13:46

2023-01-17T14:03

владимир зеленский

наркоманы

украина

выборы

киев

интервью

бардаш

политика

мимика

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Украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш заявил, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его наркозависимости. Об этом он сообщил в опубликованном 16 января интервью Youtube-каналу Tatarka FM.Откуда "ветер дует" и почему главу Киева называют наркоманом, изданию Украина.ру объяснил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.— Евгений Леонидович, почему Владимира Зеленского называют наркоманом? Например, Януковича, Арестовича в этом же не подозревают.— На мой взгляд, для того, чтобы человека объявить наркоманам его необходимо официально обследовать, причем так, чтобы проверка не вызывала вопросов. Понятно, что Зеленский такой возможности никому не предоставит, пока его в плен не взяли или в тюрьму не посадили. Поэтому наркомания главы Украины - это всегда открытый вопрос.— Откуда пошла история о том, что Зеленский "балуется" наркотиками?— На самом деле история о том, что Зеленский является наркоманом – это украинская история, а не российская пропаганда, как пытаются представить это некоторые.История возникла в 2019 году. Впервые это было показано пропагандистами Петра Порошенко во время предвыборной борьбы за пост президента в Украине.Цель была совершенно понятная – дискредитация Зеленского и попытка вызвать у украинского избирателя желание не голосовать за такого кандидата, так как наркоманы мало предсказуемы в своих действиях.Петр Порошенко и его пиарщики потратили тогда довольно много ресурсов на доказывание наркомании Зеленского. При этом, все доказательства были достаточно косвенными. Но некоторый эффект всё-таки был достигнут: Зеленский оправдывался и даже вынужден был показать, что сдаёт анализы.Анализы делал друг Зеленского, и непонятно, что там с ними потом происходило. Вопросов это не сняло. Проходить исследование, которое поставило бы точку и подтвердило, что точно он не наркоман, Зеленский делать не стал.Когда началась спецоперация, естественно, наша пропаганда стала тоже показывать и рассказывать о наркомании главы Украины. Делать это очень удобно. Есть много кадров, на которых Зеленский, когда считает, что находится не под объективом камер, теряет контроль над своей мимикой. (от Редакции: существовала и прямая запись его рабочего стола с "дорожками" кокаина, которую он сделал сам, находясь, видимо, в эйфорическом состоянии, запись эта была оперативно удалена из личных аккаунтов президента в соцсетях).Например, если выключить звук видео, то его мимика действительно очень похожа на гримасы либо сильно пьяного человека, либо "обколотого", употребившего наркотические вещества.— Если анализировать фото Зеленского, особенно последние кадры, видно, что у него, наоборот, нет мимики и эмоциональности, что для актёра вообще странно. Улыбка натянутая (кадры, где он улыбается Байдену). Как Вы можете прокомментировать это?— Во-первых, фото анализировать бессмысленно. Потому что любимая тема любого нормального пиарщика, настроенного на негатив, поймать переходную мимику, когда человек моргает или ещё что-то делает.Переходная мимика может представить любого человека в виде больного психическим заболеванием. Это легко сделать через хорошую раскадровку – нужно поймать кадр.С видео история другая. Если видео не подвергалось обработке с точки зрения замедления кадра или монтажных манипуляций, то оно действительно показательно. Таких видеозаписей много.Что касается видеосъёмок Зеленского непосредственно на официальных встречах, я думаю, даже если он законченный наркоман, то перед такими мероприятиями его основательно обрабатывают детоксом для хорошего самочувствия.Насколько он при этом способен контролировать свою мимику, мне сложно сказать. Кроме того, мы с вами не знаем, что ему сказали непосредственно перед этой встречей. Может быть, ему объяснили нечто такое, что ставит крест на его карьере, и он находится под эмоциональным воздействием.Поэтому мимика Зеленского на официальных встречах, на мой взгляд, не очень показательна. А вот эмоции на личных фото, когда глава Украины считает, что он не в кадре или совершенно один, – другое дело.Выходили селфи из кабинета президента, когда он сам снимает себя на камеру. Вот там как раз виден реально нездоровый человек. Я вполне допускаю, что Зеленский имел техническую возможность бесконтрольно слить свои фото в Интернет, а потом все [помощники, спецслужбы] бегали и зачищали их.— В 2019 году президент Украины говорил, что на колени встанет перед любым, кто за мир. А сейчас превратился в оголтелого нациста. Как так получилось, что изменился Зеленский за три года у власти?— Я думаю, что все уже давно в курсе, что политик рассказывает то, на чём его изберут. Это может вообще никакого отношения не иметь к тому, что он на самом деле собирается делать и тем более к тому, что он будет делать, если его обличат доверием стать президентом.Будучи диванным экспертом или оппозиционным политиком удобно рассказывать, что бы ты сделал. Когда же ты становишься реально отвечающим за события, ты будешь делать то, что тебе диктуют эти события, отчасти привнося, наверное, своё мнение.То, что Зеленский обещал, что встанет на колени за мир, не говорит ни о чем. Скорее он делает все, чтобы обеспечить себе безбедное существование. Ему вполне могли обещать теплое местечко на берегу Майами, где у него будет много денег.Зеленский же, наверняка, миллиарды сейчас гребёт, о чем пишут его украинские оппоненты из оппозиции. Он пилит американские многомиллиардные бюджеты вместе с демократической партией США, которой платит откаты через ту же криптобиржу.Это все совершенно очевидно. Конечно, глава Украины, стоя у этого водопада, себе ручеёк отгребает. Не бесплатно же он всем этим занимается.Зеленский очень богатый человек, который, наверняка, рассчитывает, что, когда всё закончится, он насладится этими деньгами. Но закончится ли все так, что он останется жив? Это вопрос, на самом деле, непростой.Да, изменения [в поведении Зеленского] по сравнению с его предвыборной риторикой, есть, но это не значит, что он собирался так делать с самого начала.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

владимир зеленский, наркоманы, украина, выборы, киев, интервью, бардаш, политика, мимика