https://ukraina.ru/20230119/1042767878.html
Пригожин сообщил о взятии под контроль "вагнеровцами" важного пригорода Артемовска
Пригожин сообщил о взятии под контроль "вагнеровцами" важного пригорода Артемовска - 19.01.2023 Украина.ру
Пригожин сообщил о взятии под контроль "вагнеровцами" важного пригорода Артемовска
Населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью контролируется подразделениями группы "Вагнера". Об этом 19 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина
2023-01-19T11:28
2023-01-19T11:28
2023-01-19T11:28
артемовск
чвк "вагнер"
пригожин
новости
контроль
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"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута (украинское название Артемовска), полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли", - говорится в посте.Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске, сейчас блокируются оставшиеся.На прошлой неделе Минобороны России после взятия под контроль Соледара заявило, что Российская армия продолжает наступление в районе северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль в Донецкой Народной Республике.Вооруженные силы Украины несут большие потери.
https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
артемовск, чвк "вагнер", пригожин, новости, контроль
Артемовск, ЧВК "Вагнер", Пригожин, Новости, контроль
Пригожин сообщил о взятии под контроль "вагнеровцами" важного пригорода Артемовска
Населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью контролируется подразделениями группы "Вагнера". Об этом 19 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина
"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута (украинское название Артемовска), полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли", - говорится в посте.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске, сейчас блокируются оставшиеся.
На прошлой неделе Минобороны России после взятия под контроль Соледара заявило, что Российская армия продолжает наступление в районе северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль в Донецкой Народной Республике.
Вооруженные силы Украины несут большие потери.