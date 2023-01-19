В Николаеве раздался взрыв — СМИ - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042762763.html
В Николаеве раздался взрыв — СМИ
В Николаеве раздался взрыв — СМИ - 19.01.2023 Украина.ру
В Николаеве раздался взрыв — СМИ
Взрыв прозвучал в четверг утром в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщили местные ресурсы
2023-01-19T08:44
2023-01-19T08:52
взрыв
николаев
новости
украина
воздушная тревога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_29efc92b4fa755f7e2709bf9d755ad11.jpg
Других подробностей пока не приводилось.Местные власти также не комментировали информацию о взрыве.Ранним утром, около 07:15, в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.
https://ukraina.ru/20221229/1042243040.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cde286341ce254665d085471e8692030.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
взрыв, николаев, новости, украина, воздушная тревога
взрыв, Николаев, Новости, Украина, воздушная тревога

В Николаеве раздался взрыв — СМИ

08:44 19.01.2023 (обновлено: 08:52 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Взрыв прозвучал в четверг утром в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщили местные ресурсы
Других подробностей пока не приводилось.
Местные власти также не комментировали информацию о взрыве.

Ранним утром, около 07:15, в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 10:31
Во Львове слышны взрывы - властиМэр Львова Андрей Садовой подтвердил прилеты по городу. Об этом 29 декабря он написал в своем Telegram-канале
 
взрывНиколаевНовостиУкраинавоздушная тревога
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Медведев пригрозил Западу ядерной войной
10:55"Пусть отправляется ко всем Пугачевым": у Меладзе начали отменять концерты
10:54Донбасс на распутье. Есть ли будущее у угледобычи в народных республиках
10:34Гибель Монастырского – свидетельство конфликта в украинском руководстве?
10:28Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами
10:22Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть
10:04Ракеты для Крыма, Abrams или Leopard, убийство Киреева. Главное на Украине на утро 19 января
10:03Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации
10:00В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян
09:30Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира
09:22Генконсул России в Стамбуле Буравов: народ Украины вынужден воевать за чужие цели
08:58Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам
08:56Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов
08:50Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома
08:44В Николаеве раздался взрыв — СМИ
08:40Дети и любовь. В Давосе хотят декриминализовать педофилов
08:32"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу
08:30Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России
08:29Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в Николаеве
08:19Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
Лента новостейМолния