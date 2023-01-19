https://ukraina.ru/20230119/1042762763.html
В Николаеве раздался взрыв — СМИ
В Николаеве раздался взрыв — СМИ - 19.01.2023 Украина.ру
В Николаеве раздался взрыв — СМИ
Взрыв прозвучал в четверг утром в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщили местные ресурсы
2023-01-19T08:44
2023-01-19T08:44
2023-01-19T08:52
взрыв
николаев
новости
украина
воздушная тревога
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Других подробностей пока не приводилось.Местные власти также не комментировали информацию о взрыве.Ранним утром, около 07:15, в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.
https://ukraina.ru/20221229/1042243040.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, николаев, новости, украина, воздушная тревога
взрыв, Николаев, Новости, Украина, воздушная тревога
В Николаеве раздался взрыв — СМИ
08:44 19.01.2023 (обновлено: 08:52 19.01.2023)
Взрыв прозвучал в четверг утром в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщили местные ресурсы
Других подробностей пока не приводилось.
Местные власти также не комментировали информацию о взрыве.
Ранним утром, около 07:15, в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.