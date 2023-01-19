https://ukraina.ru/20230119/1042762763.html

В Николаеве раздался взрыв — СМИ

В Николаеве раздался взрыв — СМИ - 19.01.2023 Украина.ру

В Николаеве раздался взрыв — СМИ

Взрыв прозвучал в четверг утром в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщили местные ресурсы

2023-01-19T08:44

2023-01-19T08:44

2023-01-19T08:52

взрыв

николаев

новости

украина

воздушная тревога

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Других подробностей пока не приводилось.Местные власти также не комментировали информацию о взрыве.Ранним утром, около 07:15, в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.

https://ukraina.ru/20221229/1042243040.html

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2023

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взрыв, николаев, новости, украина, воздушная тревога