https://ukraina.ru/20230119/1042761872.html

"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу

"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу - 19.01.2023 Украина.ру

"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу

Уверенность властей Украины в возможности победить Россию на поле боя приведет Киев к краху, такое мнение высказал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness

2023-01-19T08:32

2023-01-19T08:32

2023-01-19T08:32

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По его словам, НАТО не позволяет государству допускать переговоры о перемирии с Россией. При этом альянс отказывает Киеву в поставках необходимых ей танков.При поражении Украины возникнет вопрос о существовании НАТО, предположил Вайхерт. В случае развития такого сценария Европа испытает раскол, уверен он. "Более того, Соединенные Штаты будут полностью вытеснены из Европы и потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене", - резюмировал автор статьи.Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности победы Москвы. По его словам, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел множество испытаний.

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новости, россия, украина, сша