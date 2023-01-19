"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу - 19.01.2023 Украина.ру
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"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу
"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу - 19.01.2023 Украина.ру
"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу
Уверенность властей Украины в возможности победить Россию на поле боя приведет Киев к краху, такое мнение высказал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness
2023-01-19T08:32
2023-01-19T08:32
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По его словам, НАТО не позволяет государству допускать переговоры о перемирии с Россией. При этом альянс отказывает Киеву в поставках необходимых ей танков.При поражении Украины возникнет вопрос о существовании НАТО, предположил Вайхерт. В случае развития такого сценария Европа испытает раскол, уверен он. "Более того, Соединенные Штаты будут полностью вытеснены из Европы и потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене", - резюмировал автор статьи.Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности победы Москвы. По его словам, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел множество испытаний.
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Новости, Россия, Украина, США

"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу

08:32 19.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP / Libkos
Читать в
Уверенность властей Украины в возможности победить Россию на поле боя приведет Киев к краху, такое мнение высказал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness
"Несмотря на то, что сторонники жесткой линии в Киеве и Вашингтоне говорят о необходимости вернуть Крым и полностью изгнать русских из Восточной Украины, на самом деле это глубокое заблуждение, которое приведет к гибели многих невинных людей и, вероятно, закончится полным крахом "зачаточного демократического" украинского государства с центром в Киеве", - написал он.
По его словам, НАТО не позволяет государству допускать переговоры о перемирии с Россией. При этом альянс отказывает Киеву в поставках необходимых ей танков.
"Вместо того, чтобы тянуть украинцев вслед за собой к эскалации, почему бы Западу не помочь положить конец боевым действиям, пока еще осталась хоть какая-то Украина?" – задался он вопросом.
При поражении Украины возникнет вопрос о существовании НАТО, предположил Вайхерт. В случае развития такого сценария Европа испытает раскол, уверен он. "Более того, Соединенные Штаты будут полностью вытеснены из Европы и потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене", - резюмировал автор статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности победы Москвы. По его словам, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел множество испытаний.
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