https://ukraina.ru/20230119/1042761628.html

Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо

Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо - 19.01.2023 Украина.ру

Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо

Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2023-01-19T08:06

2023-01-19T08:06

2023-01-19T08:27

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"В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", - сыронизировал он.Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.

https://ukraina.ru/20230117/1042658252.html

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новости, соледар, сальдо, всу, херсон