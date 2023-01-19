https://ukraina.ru/20230119/1042761628.html
Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо - 19.01.2023 Украина.ру
Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2023-01-19T08:06
2023-01-19T08:06
2023-01-19T08:27
новости
соледар
сальдо
всу
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0513845384d72dc6628aa62346da849e.jpg
"В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", - сыронизировал он.Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.
https://ukraina.ru/20230117/1042658252.html
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9444c07983ab55ace1d2a9b41548a7b3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соледар, сальдо, всу, херсон
Новости, Соледар, Сальдо, ВСУ, Херсон
Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
08:06 19.01.2023 (обновлено: 08:27 19.01.2023)
Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", - сыронизировал он.
Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу
согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.