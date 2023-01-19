Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо - 19.01.2023 Украина.ру
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Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо - 19.01.2023 Украина.ру
Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2023-01-19T08:06
2023-01-19T08:27
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"В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", - сыронизировал он.Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.
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новости, соледар, сальдо, всу, херсон
Новости, Соледар, Сальдо, ВСУ, Херсон

Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо

08:06 19.01.2023 (обновлено: 08:27 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", - сыронизировал он.
Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 05:43
Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательстваПрактически каждый день украинские СМИ и паблики в соцсетях пишут о "варварских" обстрелах Херсона российскими войсками, причем сугубо мирных объектов.
 
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