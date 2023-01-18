Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль - 18.01.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль
Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль - 18.01.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ВС РФ освободили Соль в ДНР, сообщило Министерство обороны России 18 января
2023-01-18T13:49
2023-01-18T13:49
чвк "вагнер"
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донбасс
соледар
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"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании "Вагнер" освободили Соледар. Населенный пункт Соль примыкает к Соледару, через него проходит железнодорожная ветка и к нему примыкает трасса Т0513, по которой ранее осуществлялось снабжение украинских войск в Артемовске.
https://ukraina.ru/20230113/1042619861.html
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чвк "вагнер", новости, донбасс, соледар, днр
ЧВК "Вагнер", Новости, Донбасс, Соледар, ДНР

Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль

13:49 18.01.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденном Соледаре
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденном Соледаре - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
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Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ВС РФ освободили Соль в ДНР, сообщило Министерство обороны России 18 января
"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании "Вагнер" освободили Соледар. Населенный пункт Соль примыкает к Соледару, через него проходит железнодорожная ветка и к нему примыкает трасса Т0513, по которой ранее осуществлялось снабжение украинских войск в Артемовске.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 16:52
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИВладелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наибольшей угрозой для ЧВК являются не действия США, а "внутривидовая борьба"
 
ЧВК "Вагнер"НовостиДонбассСоледарДНР
 
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