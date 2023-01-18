https://ukraina.ru/20230118/1042745721.html

Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль

Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль - 18.01.2023 Украина.ру

Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ВС РФ освободили Соль в ДНР, сообщило Министерство обороны России 18 января

2023-01-18T13:49

2023-01-18T13:49

2023-01-18T13:49

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"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании "Вагнер" освободили Соледар. Населенный пункт Соль примыкает к Соледару, через него проходит железнодорожная ветка и к нему примыкает трасса Т0513, по которой ранее осуществлялось снабжение украинских войск в Артемовске.

https://ukraina.ru/20230113/1042619861.html

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чвк "вагнер", новости, донбасс, соледар, днр