https://ukraina.ru/20230118/1042745721.html
Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль
Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль - 18.01.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ВС РФ освободили Соль в ДНР, сообщило Министерство обороны России 18 января
2023-01-18T13:49
2023-01-18T13:49
2023-01-18T13:49
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"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании "Вагнер" освободили Соледар. Населенный пункт Соль примыкает к Соледару, через него проходит железнодорожная ветка и к нему примыкает трасса Т0513, по которой ранее осуществлялось снабжение украинских войск в Артемовске.
https://ukraina.ru/20230113/1042619861.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чвк "вагнер", новости, донбасс, соледар, днр
ЧВК "Вагнер", Новости, Донбасс, Соледар, ДНР
Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ВС РФ освободили Соль в ДНР, сообщило Министерство обороны России 18 января