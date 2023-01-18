Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042730323.html
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ - 18.01.2023 Украина.ру
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ
Евросоюз намерен ввести очередной, десятый пакет санкций против России, заявила 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире CNN
2023-01-18T08:24
2023-01-18T08:24
новости
санкции
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041417341_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_e3e8eaf5ed998ae08335c8a7a5d0ee14.jpg
По утверждению фон дер Ляйен, данный пакет мер призван ликвидировать те лазейки, которые существовали ранее и позволяли обходить санкции Евросоюза.16 декабря 2022 года ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.13 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что в десятом пакете Польша и Литва хотят расширить действие санкций на российский ядерный сектор. В частности, под ограничения могут подпасть "Росатом" и руководство госкорпорации. Также страны предлагают отключить от SWIFT еще больше банков РФ и наложить санкции на ряд российских СМИ.
https://ukraina.ru/20221222/1042024211.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041417341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69e21a11209075358ac397e27d69fc70.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия
Новости, санкции, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Россия

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ

08:24 18.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюз намерен ввести очередной, десятый пакет санкций против России, заявила 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире CNN
"Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России", — сообщил телеканал.
По утверждению фон дер Ляйен, данный пакет мер призван ликвидировать те лазейки, которые существовали ранее и позволяли обходить санкции Евросоюза.
16 декабря 2022 года ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.
13 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что в десятом пакете Польша и Литва хотят расширить действие санкций на российский ядерный сектор. В частности, под ограничения могут подпасть "Росатом" и руководство госкорпорации. Также страны предлагают отключить от SWIFT еще больше банков РФ и наложить санкции на ряд российских СМИ.
Выборы в Европарламент - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 04:52
Европейцы хотят мира, а не санкцийАбсолютное большинство населения стран ЕС выступает за то, чтобы Москва и Киев возобновили мирные переговоры. Таковы результаты опроса, проведённого венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg.
 
НовостисанкцииУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области
09:56NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам
09:54Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ
09:34В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников
09:07Подготовка к большой европейской войне. В Польше предлагают мобилизовать находящихся в Европе украинцев
09:03ЮАР потребовала от США пересмотра санкций
09:00Причина трагедии в Днепре, выдача наемников, условия переговоров. Главное на Украине на утро 18 января
08:52Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире
08:51Андрей Пинчук: Политические причины могут побудить нашу армию начать наступление на Донбассе
08:35СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
08:24Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ
08:09Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
07:51Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны
07:41Поляки раскритиковали требование премьера Моравецкого передать танки Украине
07:23"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ
07:10Зрители, читатели и журналисты Украина.ру помогают бойцам в зоне специальной военной операции
07:05Ошибка резидента: эксперты об отставке Арестовича
06:53В Киеве ждут окружения группировки ВСУ и ищут чужих среди своих. Украинские эксперты в поисках выхода
06:33Ядерный мир и безъядерная война. О чем мечтают и в чем лгут западные аналитики по украинскому конфликту
06:15Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ
Лента новостейМолния