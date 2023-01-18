https://ukraina.ru/20230118/1042730323.html

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ - 18.01.2023 Украина.ру

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ

Евросоюз намерен ввести очередной, десятый пакет санкций против России, заявила 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире CNN

2023-01-18T08:24

2023-01-18T08:24

2023-01-18T08:24

новости

санкции

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

россия

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По утверждению фон дер Ляйен, данный пакет мер призван ликвидировать те лазейки, которые существовали ранее и позволяли обходить санкции Евросоюза.16 декабря 2022 года ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.13 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что в десятом пакете Польша и Литва хотят расширить действие санкций на российский ядерный сектор. В частности, под ограничения могут подпасть "Росатом" и руководство госкорпорации. Также страны предлагают отключить от SWIFT еще больше банков РФ и наложить санкции на ряд российских СМИ.

https://ukraina.ru/20221222/1042024211.html

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новости, санкции, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия