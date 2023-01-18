https://ukraina.ru/20230118/1042729845.html

Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны

Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны - 18.01.2023 Украина.ру

Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны

Германия при новом министре обороны Борисе Писториусе скорее всего поставит Украине танки, сказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов РИА Новости

2023-01-18T07:51

2023-01-18T07:51

2023-01-18T07:51

новости

германия

танки

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042473310_0:197:1920:1277_1920x0_80_0_0_7d79ceb918c74079c1f1dc06a3f56e01.jpg.webp

Он уточнил, что Германия поставит Киеву небольшое количество танков, а ясность в данном вопросе появится после встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн".Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.Он считает, что Берлин, вероятно, даст разрешение третьим странам на поставки танков Leopard.По его словам, важно дождаться встречи стран НАТО на авиабазе в Рамштайне, которая пройдет 20 января и куда Писториус, с большой долей вероятности, приедет уже в должности министра обороны Германии. На встрече в Рамштайне, добавил эксперт, и станет ясна позиция Германии по танкам.

https://ukraina.ru/20220419/1033796937.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, танки, украина