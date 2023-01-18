Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны - 18.01.2023 Украина.ру
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Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны
Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны - 18.01.2023 Украина.ру
Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны
Германия при новом министре обороны Борисе Писториусе скорее всего поставит Украине танки, сказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов РИА Новости
2023-01-18T07:51
2023-01-18T07:51
новости
германия
танки
украина
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Он уточнил, что Германия поставит Киеву небольшое количество танков, а ясность в данном вопросе появится после встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн".Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.Он считает, что Берлин, вероятно, даст разрешение третьим странам на поставки танков Leopard.По его словам, важно дождаться встречи стран НАТО на авиабазе в Рамштайне, которая пройдет 20 января и куда Писториус, с большой долей вероятности, приедет уже в должности министра обороны Германии. На встрече в Рамштайне, добавил эксперт, и станет ясна позиция Германии по танкам.
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новости, германия, танки, украина
Новости, Германия, танки, Украина

Эксперт Белов: Германия поставит Украине танки при новом министре обороны

07:51 18.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
Читать в
Германия при новом министре обороны Борисе Писториусе скорее всего поставит Украине танки, сказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов РИА Новости
Он уточнил, что Германия поставит Киеву небольшое количество танков, а ясность в данном вопросе появится после встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн".
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.
"Политика (в отношении украинского кризиса) не изменится, потому что она определяется не Писториусом, а коалицией, а он – человек, близкий к Шольцу, поэтому можно его, наверное, мерить по Шольцу – сдержанная позиция, которая меняется, к сожалению, в пользу поставок", – сказал Белов.
Он считает, что Берлин, вероятно, даст разрешение третьим странам на поставки танков Leopard.
"За третьими странами, не исключено, последует решение о поставках Германии. Наверное, это будут какие-то единицы, но это имеет принципиальное значение для ситуации в условиях прокси-войны", – сказал эксперт.
По его словам, важно дождаться встречи стран НАТО на авиабазе в Рамштайне, которая пройдет 20 января и куда Писториус, с большой долей вероятности, приедет уже в должности министра обороны Германии. На встрече в Рамштайне, добавил эксперт, и станет ясна позиция Германии по танкам.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля 2022, 09:17
Заведутся ли на Украине «Леопарды»? Как канцлер Шольц в одиночку сдерживает немецкие танкиВ Киеве практически требуют от Берлина передать украинским военным немецкие танки «Леопард», в чём имеют полную поддержку немецкого ВПК. Но пока такие поставки блокирует канцлер Германии Олаф Шольц
 
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