Поляки раскритиковали требование премьера Моравецкого передать танки Украине - 18.01.2023 Украина.ру
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Поляки раскритиковали требование премьера Моравецкого передать танки Украине
Поляки раскритиковали требование премьера Моравецкого передать танки Украине - 18.01.2023 Украина.ру
Поляки раскритиковали требование премьера Моравецкого передать танки Украине
Читатели польского портала wPolityce отреагировали на высказывания премьера Матеуша Моравецкого о военных поставках Украине
2023-01-18T07:41
2023-01-18T07:41
новости
польша
поляки
матеуш моравецкий
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Ранее политик призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Обращаясь к немецким политикам в Берлине, он заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне".Эти слова вызвали резкую реакцию читателей в комментариях."Моравецкий, ты премьер Польши, а не Украины. Проблемы Украины не должны тебя беспокоить. Займись тем, для чего тебя избирали. Прекрати втягивать нас в эту опасную игру", - заявил пользователь Polak 335."Хватит призывать к войне, займись Польшей, где ты все развалил", - потребовал RYJA CI WYKRZYWILO od tego."У нашего премьера совсем прохудился чердак. Кто ему велел нести такую чушь? Он не годится ни на какую должность, это опасный для Польши человек, это безумец", - констатировал pis zawiódł.""Право и справедливость" (правящая партия. – ред.) вместо того, чтобы призывать к переговорам для прекращения конфликта ежедневно его разжигает, дает оружие, технику Украине и хочет втянуть другие государства в Третью мировую войну", - указал kl."Я никак не пойму, Германия – это наш враг, которого мы ежедневно пинаем, или союзник, которого приглашаем к взаимодействию? Какова нынешняя линия партии и правительства партии? Потому что патриотически настроенные поляки в растерянности, что им делать с немцами: пинать или хвалить? Прошу указаний!" - сыронизировал а@Suweren_Polak."Германия и ЕС блокируют наши фонды, шантажируют Польшу, незаконно насаждая у нас свою анархо-судократию. И что делает польский премьер? Протестует? Нет, он едет в Берлин и скандалит из-за Украины. Хватит уже этого цирка!" - возмутился Soldier1."Украина еще никогда не имела такого преданного камердинера, как премьер-министр Польши. Браво!" - добавил ollo.Ранее газета Politico писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уверял, что Берлин не намерен поставлять Киеву танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц заявил в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
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новости, польша, поляки, матеуш моравецкий
Новости, Польша, поляки, Матеуш Моравецкий

Поляки раскритиковали требование премьера Моравецкого передать танки Украине

07:41 18.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецки
Матеуш Моравецки - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читатели польского портала wPolityce отреагировали на высказывания премьера Матеуша Моравецкого о военных поставках Украине
Ранее политик призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Обращаясь к немецким политикам в Берлине, он заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне".
Эти слова вызвали резкую реакцию читателей в комментариях.
"Моравецкий, ты премьер Польши, а не Украины. Проблемы Украины не должны тебя беспокоить. Займись тем, для чего тебя избирали. Прекрати втягивать нас в эту опасную игру", - заявил пользователь Polak 335.
"Хватит призывать к войне, займись Польшей, где ты все развалил", - потребовал RYJA CI WYKRZYWILO od tego.
"У нашего премьера совсем прохудился чердак. Кто ему велел нести такую чушь? Он не годится ни на какую должность, это опасный для Польши человек, это безумец", - констатировал pis zawiódł.
""Право и справедливость" (правящая партия. – ред.) вместо того, чтобы призывать к переговорам для прекращения конфликта ежедневно его разжигает, дает оружие, технику Украине и хочет втянуть другие государства в Третью мировую войну", - указал kl.
"Я никак не пойму, Германия – это наш враг, которого мы ежедневно пинаем, или союзник, которого приглашаем к взаимодействию? Какова нынешняя линия партии и правительства партии? Потому что патриотически настроенные поляки в растерянности, что им делать с немцами: пинать или хвалить? Прошу указаний!" - сыронизировал а@Suweren_Polak.
"Германия и ЕС блокируют наши фонды, шантажируют Польшу, незаконно насаждая у нас свою анархо-судократию. И что делает польский премьер? Протестует? Нет, он едет в Берлин и скандалит из-за Украины. Хватит уже этого цирка!" - возмутился Soldier1.
"Украина еще никогда не имела такого преданного камердинера, как премьер-министр Польши. Браво!" - добавил ollo.
Ранее газета Politico писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уверял, что Берлин не намерен поставлять Киеву танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц заявил в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
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Почему "любимая жена" США Польша воюет на два фронта — против России и ГерманииПервая декада января в Польше и Германии прошла под знаком репараций за потери во время Второй мировой войны, которые Варшава вот уже несколько месяцев официально требует от Берлина.
 
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