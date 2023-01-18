Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042702598.html
Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину
Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину
Польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
2023-01-18T05:00
2023-01-18T05:00
новости
польша
украина
владимир ераносян
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_0:22:2199:1259_1920x0_80_0_0_0a90365b747ce80cf6369ce6272dc19f.jpg
По его мнению, поляки зайдут на Украину, когда потери ВСУ составят 45-55%.Поляки не имеет "бронетанкового кулака" сейчас, чтобы обеспечить плотное боестолкновение на Украине, поэтому они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.
https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_244:0:2199:1466_1920x0_80_0_0_c504fe76dc3cafd68516c048f151e602.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, владимир ераносян, всу
Новости, Польша, Украина, Владимир Ераносян, ВСУ

Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину

05:00 18.01.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© NATO
Читать в
Польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, поляки зайдут на Украину, когда потери ВСУ составят 45-55%.
Польские войска на территории Украины мы увидим в мае-июне. Что это будет? Уже большая бригада польская есть на территории Украины под прикрытием "добровольцев ВСУ", но при этом это этнические формирования с польскими командирами.
Владимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян
эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса
Поляки не имеет "бронетанкового кулака" сейчас, чтобы обеспечить плотное боестолкновение на Украине, поэтому они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 06:21
"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проектЗаявления польских властей о "смене доктрины обороны Польши" содержат обвинения в адрес нынешней оппозиции и являются лишь одним из инструментов кампании по выборам парламента, запланированным на осень.
 
НовостиПольшаУкраинаВладимир ЕраносянВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:33Ядерный мир и безъядерная война. О чем мечтают и в чем лгут западные аналитики по украинскому конфликту
06:15Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ
06:15Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2
06:00Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие
05:45"Погоды не сделают": военный эксперт рассказал про американские заградотряды для поляков
05:30"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию
05:15Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар
05:00Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину
04:45"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара
04:30"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина
04:15Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу
04:00Намёк Польше и Литве: Ищенко прокомментировал назначение Герасимова командующим СВО
21:00Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
20:35Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине
20:08Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
19:47Глава МВФ испугалась последствий спецоперации для мировой экономики
19:11Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
18:54Илья Мощанский: Либо Россия введет на Украину многомиллионную армию, либо СВО продлится много лет
18:39Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
18:31Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине
Лента новостейМолния