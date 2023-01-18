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Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину

Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину - 18.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину

Польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру

2023-01-18T05:00

2023-01-18T05:00

2023-01-18T05:00

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По его мнению, поляки зайдут на Украину, когда потери ВСУ составят 45-55%.Поляки не имеет "бронетанкового кулака" сейчас, чтобы обеспечить плотное боестолкновение на Украине, поэтому они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.

https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, украина, владимир ераносян, всу