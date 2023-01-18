https://ukraina.ru/20230118/1042702598.html
Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину
Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину
Польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
2023-01-18T05:00
2023-01-18T05:00
2023-01-18T05:00
новости
польша
украина
владимир ераносян
всу
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По его мнению, поляки зайдут на Украину, когда потери ВСУ составят 45-55%.Поляки не имеет "бронетанкового кулака" сейчас, чтобы обеспечить плотное боестолкновение на Украине, поэтому они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.
https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, владимир ераносян, всу
Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину
Польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру