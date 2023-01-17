"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича - 17.01.2023 Украина.ру
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"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича
"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича - 17.01.2023 Украина.ру
"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича
Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, как советник Офиса президента Украины Алексей Арестович звонил ему и угрожал тем, что для него плохо кончатся выступления на телевидении РФ и нахождение в этой стране
2023-01-17T15:57
2023-01-17T15:57
новости
владимир зеленский
алексей арестович
василь вакаров
украина
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Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.Он добавил, что он как любил Украину, так и будет ее любить, только Украины как страны, а не власти Зеленского.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В минувшее воскресенье, 15 января Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
https://ukraina.ru/20230117/1042710453.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, алексей арестович, василь вакаров, украина
Новости, Владимир Зеленский, Алексей Арестович, Василь Вакаров, Украина

"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича

15:57 17.01.2023
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, как советник Офиса президента Украины Алексей Арестович звонил ему и угрожал тем, что для него плохо кончатся выступления на телевидении РФ и нахождение в этой стране
Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.

Меня предупреждали. Мне лично Арестович говорил: "да, мы видим твои выступления, мы знаем, но тут сам факт, что ты находишься в России и выступаешь на российском телевидении может для тебя плохо кончится. Кстати, я давно знаком с Арестовичем, и мы переписывались до недавнего времени.

Василь Вакаров интервью
Василь Вакаров
украинский политолог
Он добавил, что он как любил Украину, так и будет ее любить, только Украины как страны, а не власти Зеленского.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В минувшее воскресенье, 15 января Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.
В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.
Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
Алексей Арестович
14:05
Куда бедному Арестовичу податься?Алексей Арестович подал в отставку с поста советника Офиса президента. Не опять, а снова. Но в этот раз Зеленский, вполне вероятно, отставку примет — ведь самим же Арестовичем признано, что его трактовка трагедии в Днепропетровске как результата действий украинской ПВО является грубой политической ошибкой.
 
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