https://ukraina.ru/20230117/1042715088.html

"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича

"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича - 17.01.2023 Украина.ру

"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича

Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, как советник Офиса президента Украины Алексей Арестович звонил ему и угрожал тем, что для него плохо кончатся выступления на телевидении РФ и нахождение в этой стране

2023-01-17T15:57

2023-01-17T15:57

2023-01-17T15:57

новости

владимир зеленский

алексей арестович

василь вакаров

украина

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Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.Он добавил, что он как любил Украину, так и будет ее любить, только Украины как страны, а не власти Зеленского.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В минувшее воскресенье, 15 января Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.

https://ukraina.ru/20230117/1042710453.html

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новости, владимир зеленский, алексей арестович, василь вакаров, украина