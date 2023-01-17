"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича
Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, как советник Офиса президента Украины Алексей Арестович звонил ему и угрожал тем, что для него плохо кончатся выступления на телевидении РФ и нахождение в этой стране
Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.
Меня предупреждали. Мне лично Арестович говорил: "да, мы видим твои выступления, мы знаем, но тут сам факт, что ты находишься в России и выступаешь на российском телевидении может для тебя плохо кончится. Кстати, я давно знаком с Арестовичем, и мы переписывались до недавнего времени.
Он добавил, что он как любил Украину, так и будет ее любить, только Украины как страны, а не власти Зеленского.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В минувшее воскресенье, 15 января Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.
В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.
Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
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