https://ukraina.ru/20230117/1042712932.html

Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео

Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео - 17.01.2023 Украина.ру

Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал попытки атак украинскими беспилотниками по Севастополю, а... Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T14:59

2023-01-17T14:59

2023-01-17T14:59

видео

алексей мухин

россия

украина

сво

сша

запад

севастополь

наёмники

беспилотники

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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал попытки атак украинскими беспилотниками по Севастополю, а также рассказал о последствиях наплыва иностранных наёмников и западных поставок вооружения на Украину: 00:51 - Попытки украинской стороны атаковать Севастополь при помощи беспилотников: стоит ли ожидать за провокациями более серьёзных действий? 01:44 - Вопросы гуманитарного характера и социальной сферы: с какими задачами и проблемами приходится сталкиваться общественникам, волонтёрам, депутатам и военным? 03:34 - Наплыв иностранных наёмников на Украину: с чем он связан и почему среди них так много поляков? 06:42 – Как отражается наплыв иностранных наёмников на качестве проведения СВО?07:17 - Кого ожидать на посту оборонного ведомства ФРГ после ухода Кристины Ламбрехт? 08:17 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: почему натовские генералы боятся новых котлов и какое оружие собираются передать Украине во время встречи? 10:55 – Почему западные поставки вооружения ограничены? 13:43 - Русофобия и украинский терроризм вышли на новый уровень: какие необходимо принимать меры? 15:19 - Украинская пропаганда и её последствия. Напомним, 16 января противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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