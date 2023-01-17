Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал попытки атак украинскими беспилотниками по Севастополю, а также рассказал о последствиях наплыва иностранных наёмников и западных поставок вооружения на Украину:
00:51 - Попытки украинской стороны атаковать Севастополь при помощи беспилотников: стоит ли ожидать за провокациями более серьёзных действий?
01:44 - Вопросы гуманитарного характера и социальной сферы: с какими задачами и проблемами приходится сталкиваться общественникам, волонтёрам, депутатам и военным?
03:34 - Наплыв иностранных наёмников на Украину: с чем он связан и почему среди них так много поляков?
06:42 – Как отражается наплыв иностранных наёмников на качестве проведения СВО?
07:17 - Кого ожидать на посту оборонного ведомства ФРГ после ухода Кристины Ламбрехт?
08:17 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: почему натовские генералы боятся новых котлов и какое оружие собираются передать Украине во время встречи?
10:55 – Почему западные поставки вооружения ограничены?
13:43 - Русофобия и украинский терроризм вышли на новый уровень: какие необходимо принимать меры?
15:19 - Украинская пропаганда и её последствия.
01:44 - Вопросы гуманитарного характера и социальной сферы: с какими задачами и проблемами приходится сталкиваться общественникам, волонтёрам, депутатам и военным?
03:34 - Наплыв иностранных наёмников на Украину: с чем он связан и почему среди них так много поляков?
06:42 – Как отражается наплыв иностранных наёмников на качестве проведения СВО?
07:17 - Кого ожидать на посту оборонного ведомства ФРГ после ухода Кристины Ламбрехт?
08:17 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: почему натовские генералы боятся новых котлов и какое оружие собираются передать Украине во время встречи?
10:55 – Почему западные поставки вооружения ограничены?
13:43 - Русофобия и украинский терроризм вышли на новый уровень: какие необходимо принимать меры?
15:19 - Украинская пропаганда и её последствия.
Напомним, 16 января противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.