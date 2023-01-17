Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
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Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео
Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал попытки атак украинскими беспилотниками по Севастополю, а... Украина.ру, 17.01.2023
2023-01-17T14:59
2023-01-17T14:59
видео
алексей мухин
россия
украина
сво
сша
запад
севастополь
наёмники
беспилотники
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал попытки атак украинскими беспилотниками по Севастополю, а также рассказал о последствиях наплыва иностранных наёмников и западных поставок вооружения на Украину: 00:51 - Попытки украинской стороны атаковать Севастополь при помощи беспилотников: стоит ли ожидать за провокациями более серьёзных действий? 01:44 - Вопросы гуманитарного характера и социальной сферы: с какими задачами и проблемами приходится сталкиваться общественникам, волонтёрам, депутатам и военным? 03:34 - Наплыв иностранных наёмников на Украину: с чем он связан и почему среди них так много поляков? 06:42 – Как отражается наплыв иностранных наёмников на качестве проведения СВО?07:17 - Кого ожидать на посту оборонного ведомства ФРГ после ухода Кристины Ламбрехт? 08:17 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: почему натовские генералы боятся новых котлов и какое оружие собираются передать Украине во время встречи? 10:55 – Почему западные поставки вооружения ограничены? 13:43 - Русофобия и украинский терроризм вышли на новый уровень: какие необходимо принимать меры? 15:19 - Украинская пропаганда и её последствия. Напомним, 16 января противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, алексей мухин, россия, украина, сво, сша, запад, севастополь, наёмники, беспилотники, видео
Видео, Алексей Мухин, Россия, Украина, СВО, США, Запад, Севастополь, наёмники, беспилотники

Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео

14:59 17.01.2023
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал попытки атак украинскими беспилотниками по Севастополю, а также рассказал о последствиях наплыва иностранных наёмников и западных поставок вооружения на Украину:
00:51 - Попытки украинской стороны атаковать Севастополь при помощи беспилотников: стоит ли ожидать за провокациями более серьёзных действий?
01:44 - Вопросы гуманитарного характера и социальной сферы: с какими задачами и проблемами приходится сталкиваться общественникам, волонтёрам, депутатам и военным?
03:34 - Наплыв иностранных наёмников на Украину: с чем он связан и почему среди них так много поляков?
06:42 – Как отражается наплыв иностранных наёмников на качестве проведения СВО?
07:17 - Кого ожидать на посту оборонного ведомства ФРГ после ухода Кристины Ламбрехт?
08:17 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: почему натовские генералы боятся новых котлов и какое оружие собираются передать Украине во время встречи?
10:55 – Почему западные поставки вооружения ограничены?
13:43 - Русофобия и украинский терроризм вышли на новый уровень: какие необходимо принимать меры?
15:19 - Украинская пропаганда и её последствия.
Напомним, 16 января противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
 
ВидеоАлексей МухинРоссияУкраинаСВОСШАЗападСевастопольнаёмникибеспилотники
 
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