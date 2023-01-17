Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти - 17.01.2023 Украина.ру
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Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти
Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти - 17.01.2023 Украина.ру
Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти
Во время одного из обстрелов энергетических объектов Украины произошла системная авария, при которой все АЭС были одновременно обесточены. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко 17 января
2023-01-17T12:47
2023-01-17T12:47
новости
министр
аэс
спецоперация
обстрелы
магатэ
рафаэль гросси
владимир зеленский
денис шмыгаль
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Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в понедельник в соцсети Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС.Министр приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. По его словам, это позволит изнутри оценить всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент страны Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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новости, министр, аэс, спецоперация, обстрелы, магатэ, рафаэль гросси, владимир зеленский, денис шмыгаль
Новости, министр, АЭС, Спецоперация, обстрелы, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль

Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти

12:47 17.01.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил Ровенскую АЭС
Президент Украины П. Порошенко посетил Ровенскую АЭС
© Пресс-служба президента Украины
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Во время одного из обстрелов энергетических объектов Украины произошла системная авария, при которой все АЭС были одновременно обесточены. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко 17 января
Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в понедельник в соцсети Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС.

"РФ уже более трех месяцев ведет прицельные обстрелы энергетических объектов Украины. В ходе одного из них произошла системная авария, в результате которой все атомные электростанции Украины были одновременно обесточены", - приводит слова Галущенко пресс-служба министерства

Министр приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. По его словам, это позволит изнутри оценить всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент страны Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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