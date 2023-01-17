https://ukraina.ru/20230117/1042706331.html

Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти

Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти - 17.01.2023 Украина.ру

Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти

Во время одного из обстрелов энергетических объектов Украины произошла системная авария, при которой все АЭС были одновременно обесточены. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко 17 января

2023-01-17T12:47

2023-01-17T12:47

2023-01-17T12:47

новости

министр

аэс

спецоперация

обстрелы

магатэ

рафаэль гросси

владимир зеленский

денис шмыгаль

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Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в понедельник в соцсети Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС.Министр приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. По его словам, это позволит изнутри оценить всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент страны Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ukraina.ru/20230114/1042623447.html

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новости, министр, аэс, спецоперация, обстрелы, магатэ, рафаэль гросси, владимир зеленский, денис шмыгаль