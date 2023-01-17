https://ukraina.ru/20230117/1042706176.html

"Газпром" сократил прокачку газа через Украину

"Газпром" сократил прокачку газа через Украину - 17.01.2023 Украина.ру

"Газпром" сократил прокачку газа через Украину

Во вторник, 17 января, российский "Газпром" снова сократил объем транзита газа через Украину. На этот раз на 7,9%. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании

2023-01-17T13:29

2023-01-17T13:29

2023-01-17T13:29

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В текущем месяце "Газпром" уже несколько раз сокращал транзит через Украину. Так, 4 января объем прокачки уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн кубометров до 37,8 млн. Еще через двое суток — до 35,5 млн.В "Газпроме" пояснили, что компания поставляет газ исходя из заявок потребителей, а сейчас она изменилась по причине теплой европейской погоды.Снижение прокачки, связанное с падением спроса на фоне повышения температур допустил и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.Ранее эксперты консалтинговой компании EBW Analytics опубликовали данные о самой теплой зиме в Европе за последние 15 лет. Именно это, по их подсчетам, помогло сэкономить, сохранив запасы голубого топлива в хранилищах. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на данный момент общий уровень газа в хранилищах ЕС составляет 81,5%.Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Соответствующее соглашение Москва и Киев подписали в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года.

https://ukraina.ru/20230117/1042692183.html

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новости, россия, украина, ес, европа, газ, транзит, газпром