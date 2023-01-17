"Газпром" сократил прокачку газа через Украину - 17.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230117/1042706176.html
"Газпром" сократил прокачку газа через Украину
"Газпром" сократил прокачку газа через Украину - 17.01.2023 Украина.ру
"Газпром" сократил прокачку газа через Украину
Во вторник, 17 января, российский "Газпром" снова сократил объем транзита газа через Украину. На этот раз на 7,9%. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании
2023-01-17T13:29
2023-01-17T13:29
новости
россия
украина
ес
европа
газ
транзит
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101142/48/1011424801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56d8b9b8a769318ad05e8055fc34e50a.jpg
В текущем месяце "Газпром" уже несколько раз сокращал транзит через Украину. Так, 4 января объем прокачки уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн кубометров до 37,8 млн. Еще через двое суток — до 35,5 млн.В "Газпроме" пояснили, что компания поставляет газ исходя из заявок потребителей, а сейчас она изменилась по причине теплой европейской погоды.Снижение прокачки, связанное с падением спроса на фоне повышения температур допустил и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.Ранее эксперты консалтинговой компании EBW Analytics опубликовали данные о самой теплой зиме в Европе за последние 15 лет. Именно это, по их подсчетам, помогло сэкономить, сохранив запасы голубого топлива в хранилищах. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на данный момент общий уровень газа в хранилищах ЕС составляет 81,5%.Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Соответствующее соглашение Москва и Киев подписали в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года.
https://ukraina.ru/20230117/1042692183.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101142/48/1011424801_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a7a8380e4fe4dfd1466c55a5427e28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, ес, европа, газ, транзит, газпром
Новости, Россия, Украина, ЕС, Европа, газ, транзит, Газпром

"Газпром" сократил прокачку газа через Украину

13:29 17.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит и поставки газа возобновлены через ГИС "Суджа"
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Во вторник, 17 января, российский "Газпром" снова сократил объем транзита газа через Украину. На этот раз на 7,9%. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 32,6 млн куб. м на 17 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — говорится в сообщении компании.
В текущем месяце "Газпром" уже несколько раз сокращал транзит через Украину. Так, 4 января объем прокачки уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн кубометров до 37,8 млн. Еще через двое суток — до 35,5 млн.
В "Газпроме" пояснили, что компания поставляет газ исходя из заявок потребителей, а сейчас она изменилась по причине теплой европейской погоды.
Снижение прокачки, связанное с падением спроса на фоне повышения температур допустил и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.
Ранее эксперты консалтинговой компании EBW Analytics опубликовали данные о самой теплой зиме в Европе за последние 15 лет. Именно это, по их подсчетам, помогло сэкономить, сохранив запасы голубого топлива в хранилищах. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на данный момент общий уровень газа в хранилищах ЕС составляет 81,5%.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Соответствующее соглашение Москва и Киев подписали в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
08:37
Хроника энергетической войны: последние событияУвеличив спрос на сжиженный природный газ, ЕС дестабилизировал рынок, спровоцировал рост цен и снизил энергетическую безопасность в глобальном масштабе, затрудняя доступ к газу для развивающихся стран
 
НовостиРоссияУкраинаЕСЕвропагазтранзитГазпром
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Куда бедному Арестовичу податься?
13:46Евгений Ющук о мимике Зеленского, его будущем и истории его наркомании
13:38Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском
13:36Трусость Зеленского, неизбежность СВО: Кучера рассказал Дудю* правду об Украине
13:29"Газпром" сократил прокачку газа через Украину
13:23Управление Украиной: несовпадение желания и возможности
13:13Юрий Кнутов: ВСУ пойдут в наступление на Донбасс и Мелитополь, когда Польша введет войска во Львов
13:03"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО
13:01Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину
12:51Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище
12:47Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти
12:29ЧВК "Вагнер". Кто они, история, настоящее и вероятное будущее
12:27Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки
12:23Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева
12:15Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
12:08Арестович показал заявление об отставке
12:06"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео
12:00Устранение диверсантов, последствия атак ВСУ, дозачистка Соледара. Главное на Украине на 12:00 17 января
11:30В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"
10:47Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки
Лента новостейМолния