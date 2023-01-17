https://ukraina.ru/20230117/1042706176.html
"Газпром" сократил прокачку газа через Украину
"Газпром" сократил прокачку газа через Украину - 17.01.2023 Украина.ру
"Газпром" сократил прокачку газа через Украину
Во вторник, 17 января, российский "Газпром" снова сократил объем транзита газа через Украину. На этот раз на 7,9%. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании
2023-01-17T13:29
2023-01-17T13:29
2023-01-17T13:29
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В текущем месяце "Газпром" уже несколько раз сокращал транзит через Украину. Так, 4 января объем прокачки уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн кубометров до 37,8 млн. Еще через двое суток — до 35,5 млн.В "Газпроме" пояснили, что компания поставляет газ исходя из заявок потребителей, а сейчас она изменилась по причине теплой европейской погоды.Снижение прокачки, связанное с падением спроса на фоне повышения температур допустил и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.Ранее эксперты консалтинговой компании EBW Analytics опубликовали данные о самой теплой зиме в Европе за последние 15 лет. Именно это, по их подсчетам, помогло сэкономить, сохранив запасы голубого топлива в хранилищах. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на данный момент общий уровень газа в хранилищах ЕС составляет 81,5%.Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Соответствующее соглашение Москва и Киев подписали в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, ес, европа, газ, транзит, газпром
Новости, Россия, Украина, ЕС, Европа, газ, транзит, Газпром
"Газпром" сократил прокачку газа через Украину
Во вторник, 17 января, российский "Газпром" снова сократил объем транзита газа через Украину. На этот раз на 7,9%. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 32,6 млн куб. м на 17 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — говорится в сообщении компании.
В текущем месяце "Газпром" уже несколько раз сокращал транзит через Украину. Так, 4 января объем прокачки уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн кубометров до 37,8 млн. Еще через двое суток — до 35,5 млн.
В "Газпроме" пояснили, что компания поставляет газ исходя из заявок потребителей, а сейчас она изменилась по причине теплой европейской погоды.
Снижение прокачки, связанное с падением спроса на фоне повышения температур допустил и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.
Ранее эксперты консалтинговой компании EBW Analytics опубликовали данные о самой теплой зиме в Европе за последние 15 лет. Именно это, по их подсчетам, помогло сэкономить, сохранив запасы голубого топлива в хранилищах. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на данный момент общий уровень газа в хранилищах ЕС составляет 81,5%.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Соответствующее соглашение Москва и Киев подписали в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года.