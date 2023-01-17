https://ukraina.ru/20230117/1042698091.html

Клянут Россию и распиливают миллиарды. Что происходит в Сумах в 2023 году

Клянут Россию и распиливают миллиарды. Что происходит в Сумах в 2023 году - 17.01.2023 Украина.ру

Клянут Россию и распиливают миллиарды. Что происходит в Сумах в 2023 году

В Сумской области, на северо-востоке Украины, с начала года резко сократились объемы потребления электроэнергии для населения

2023-01-17T14:22

2023-01-17T14:22

2023-01-17T16:22

дмитрий ковалевич

эксклюзив

сумы

русофобия

сумская область

электроэнергия

отключение электричества

аграрии

украина

коррупция

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Компания «Сумыоблэнерго» в связи с резким дефицитом электроэнергии ввела «красные графики» отключений: свет дают лишь на два часа через каждые четыре часа, но жители жалуются в соцсетях, что даже эти графики не соблюдаются, а некоторые районы не получают света целыми сутками. Власти региона обязали предпринимателей области закупать бензиновые генераторы для административных зданий и образовательных учреждений, но те пока смогли приобрести лишь четыре генератора. Предприниматели жалуются областным чиновникам, что сами еле выживают в нынешних условиях, вынуждены закрываться или рассматривают варианты эвакуации своего бизнеса в западные регионы Украины.На дорогах Сумской области можно увидеть множество сельскохозяйственной техники, несмотря на неурочный час. Аграрии области только в январе принялись за уборку кукурузы, оставленной в полях с прошлого года из-за дефицита площади для хранения урожая. Только сейчас склады и элеваторы в области частично разгрузились, так как зерно и кукуруза были вывезены в рамках «зерновой сделки». Аграрии области при этом предупреждают, что оставшийся в полях урожай уже поражен грибком, поэтому на экспорт не годится и может быть использован разве что на корм скоту.Военное положение и боевые действия всегда идут рука об руку с коррупционными схемами, которые лишь множатся под грифом секретности. На Украине самые масштабные схемы последних лет были связаны с дорожным строительством — проектом Зеленского. В Сумской области сейчас разгорается скандал, связанный с губернатором области Дмитрием Живицким. Предмет скандала — распил 10 миллиардов гривен на дорожном строительстве.Во время новогодних празднеств главный редактор сайта SumyToday Елена Адаменко обнародовала аудиозапись разговора советника главы Сумской областной военной администрации Александра Безниса с руководством госпредприятия «Дороги Сумщины» по договорным тендерам с «серьезными» подрядчиками. При этом советник губернатора Безнис отмечал отсутствие проблем с «погонами», как называют сотрудников правоохранительных органов. На записи обсуждается тендер на содержание областных дорог на следующие три года. Общая сумма тендеров — 10,5 миллиарда гривен. Один из фигурантов разговора, директор предприятия «Дороги Сумщины» Мирослав Завальный, подтвердил подлинность записи и факт переговоров.Основной же фигурант коррупционного скандала, советник губернатора Александр Безнис, тем временем успел выехать за границу. Распоряжение о выезде подписал лично губернатор Дмитрий Живицкий — якобы с целью сбора гуманитарной помощи. Выехал Безнис с Украины 7 января, а уже 9 января полиция открыла против него уголовное дело. Надо полагать, на родину советник губернатора уже не вернется. Сам же губернатор Живицкий после коррупционного скандала усилил русофобскую риторику, призывая искоренить на Украине «российского Деда Мороза». По его словам, «наследники Пушкина, Толстого и Достоевского» якобы рвутся на Украину, чтобы отобрать у украинцев унитазы и прочую сантехнику, о которой в Москве «даже не слыхали».Не отстают от губернатора и главы районов Сумской области. Главу Конотопского района подозревают в присвоении бензина на 600 000 гривен, который был поставлен западными партнерами как гуманитарная помощь. Глава района изъял цистерны с топливом с железной дороги якобы для нужд обороны, но топливо сразу же оказалось на частных заправках.Реальные же сроки в Сумской области дают за совершенно невинные поступки. Так, например, 14 января в Сумах дали полтора года тюремного заключения пенсионеру за лайк в социальной сети «Одноклассники» под постом, который судьи трактовали как «оправдание агрессии РФ». Правоохранители Сумской области в новом году почти ежедневно стали рапортовать о задержании «пророссийских граждан». Преимущественно таковыми объявляют священнослужителей УПЦ или верующих, которые пытаются встать на защиту церквей и храмов канонической православной церкви.Жители города отмечают, что чем больше возникает коррупционных скандалов, связанных с местной властью, тем активнее начинают задерживать обычных жителей за явные или вымышленные связи с РФ.

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, сумы, русофобия, сумская область, электроэнергия, отключение электричества, аграрии, украина, коррупция, скандал