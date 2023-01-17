"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши
Милитаризация Польши - это сейчас крупнейший среднесрочный вызов для России и Белоруссии, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что Польша серьезно переформатирует свою армию, она поставила себе задачу создать самую мощную и боеспособную ВС в Европе к 2030 году.
А как может быть продемонстрирована эффективность вложения в армию? Только войной, только боевыми действиями. Поэтому милитаризация Польши - это сейчас, вероятно, крупнейший среднесрочный вызов и для России, и для Белоруссии. В первую очередь, разумеется, для Белоруссии, потому что не Белоруссия представляет угрозу для Польши, а Польша предоставляет угрозу для Белоруссии.
Он добавил, что постоянное военное присутствие РФ на территории Белоруссии является гарантом безопасности республики и военным балансиром в Восточной Европе.
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