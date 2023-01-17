https://ukraina.ru/20230117/1042684307.html

"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши

"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши - 17.01.2023 Украина.ру

"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши

Милитаризация Польши - это сейчас крупнейший среднесрочный вызов для России и Белоруссии, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

2023-01-17T06:30

2023-01-17T06:30

2023-01-17T06:30

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Он рассказал, что Польша серьезно переформатирует свою армию, она поставила себе задачу создать самую мощную и боеспособную ВС в Европе к 2030 году.Он добавил, что постоянное военное присутствие РФ на территории Белоруссии является гарантом безопасности республики и военным балансиром в Восточной Европе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230116/1042670606.html

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2023

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