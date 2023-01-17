"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши - 17.01.2023 Украина.ру
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"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши
"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши - 17.01.2023 Украина.ру
"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши
Милитаризация Польши - это сейчас крупнейший среднесрочный вызов для России и Белоруссии, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
2023-01-17T06:30
2023-01-17T06:30
новости
польша
европа
белоруссия
россия
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Он рассказал, что Польша серьезно переформатирует свою армию, она поставила себе задачу создать самую мощную и боеспособную ВС в Европе к 2030 году.Он добавил, что постоянное военное присутствие РФ на территории Белоруссии является гарантом безопасности республики и военным балансиром в Восточной Европе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, европа, белоруссия, россия
Новости, Польша, Европа, Белоруссия, Россия

"Хотят создать самую мощную и боеспособную армию в Европе": Носович рассказал про планы Польши

06:30 17.01.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© NATO
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Милитаризация Польши - это сейчас крупнейший среднесрочный вызов для России и Белоруссии, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что Польша серьезно переформатирует свою армию, она поставила себе задачу создать самую мощную и боеспособную ВС в Европе к 2030 году.
А как может быть продемонстрирована эффективность вложения в армию? Только войной, только боевыми действиями. Поэтому милитаризация Польши - это сейчас, вероятно, крупнейший среднесрочный вызов и для России, и для Белоруссии. В первую очередь, разумеется, для Белоруссии, потому что не Белоруссия представляет угрозу для Польши, а Польша предоставляет угрозу для Белоруссии.
Александр Носович интервью
Александр Носович
главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
Он добавил, что постоянное военное присутствие РФ на территории Белоруссии является гарантом безопасности республики и военным балансиром в Восточной Европе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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