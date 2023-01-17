https://ukraina.ru/20230117/1042671255.html

"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда

"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда - 17.01.2023 Украина.ру

"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда

Литва может заблокировать Калининград при желании США, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

2023-01-17T05:45

2023-01-17T05:45

2023-01-17T05:45

новости

калининград

александр носович

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Владимир Зеленский ранее встретился во Львове с польским коллегой Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой в рамках так называемого Люблинского треугольника.По мнению Носовича, встреча руководства Украины с руководством Польши и Литвы всегда могут быть связаны только с темой России, потому что для них в наибольшей степени среди всех стран Запада соответствует идеал Украины как АнтиРоссии.Тема блокады Калининграда, считает главный редактор, тоже поднималась.По его словам, эти разговоры ведутся только на уровне глав Польши, Литвы, Украины – "это пьяный треп, серьезными эти разговоры могут стать только, когда на них обратят внимание, когда им дадут отмашку в штаб-квартире НАТО, и, разумеется, в Вашингтоне, в Белом доме и Госдепартаменте, и в штаб-квартире ЦРУ".Планы по блокаде Калининграда станут серьезным геополитическим вызовом и угрозой европейской безопасности, заключил главный редактор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220621/1034202220.html

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новости, калининград, александр носович