"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда - 17.01.2023 Украина.ру
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"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда
"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда - 17.01.2023 Украина.ру
"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда
Литва может заблокировать Калининград при желании США, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
2023-01-17T05:45
2023-01-17T05:45
новости
калининград
александр носович
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Владимир Зеленский ранее встретился во Львове с польским коллегой Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой в рамках так называемого Люблинского треугольника.По мнению Носовича, встреча руководства Украины с руководством Польши и Литвы всегда могут быть связаны только с темой России, потому что для них в наибольшей степени среди всех стран Запада соответствует идеал Украины как АнтиРоссии.Тема блокады Калининграда, считает главный редактор, тоже поднималась.По его словам, эти разговоры ведутся только на уровне глав Польши, Литвы, Украины – "это пьяный треп, серьезными эти разговоры могут стать только, когда на них обратят внимание, когда им дадут отмашку в штаб-квартире НАТО, и, разумеется, в Вашингтоне, в Белом доме и Госдепартаменте, и в штаб-квартире ЦРУ".Планы по блокаде Калининграда станут серьезным геополитическим вызовом и угрозой европейской безопасности, заключил главный редактор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, калининград, александр носович
Новости, Калининград, Александр Носович

"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда

05:45 17.01.2023
 
© Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© Игорь Зарембо
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Литва может заблокировать Калининград при желании США, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
Владимир Зеленский ранее встретился во Львове с польским коллегой Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой в рамках так называемого Люблинского треугольника.
По мнению Носовича, встреча руководства Украины с руководством Польши и Литвы всегда могут быть связаны только с темой России, потому что для них в наибольшей степени среди всех стран Запада соответствует идеал Украины как АнтиРоссии.
Тема блокады Калининграда, считает главный редактор, тоже поднималась.
Но то, что Литва в лице ее руководства упомянула, что она при желании и при отмашке из-за океана может заблокировать Калининград, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что эти люди уже тридцать с лишним лет гордятся тем, что они при желании могут заблокировать Калининград.
Александр Носович интервью
Александр Носович
главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
По его словам, эти разговоры ведутся только на уровне глав Польши, Литвы, Украины – "это пьяный треп, серьезными эти разговоры могут стать только, когда на них обратят внимание, когда им дадут отмашку в штаб-квартире НАТО, и, разумеется, в Вашингтоне, в Белом доме и Госдепартаменте, и в штаб-квартире ЦРУ".
Планы по блокаде Калининграда станут серьезным геополитическим вызовом и угрозой европейской безопасности, заключил главный редактор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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