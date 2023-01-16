Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине - 16.01.2023 Украина.ру
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Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине
Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине - 16.01.2023 Украина.ру
Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине
Большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Таким мнением поделился 16 января депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье для газеты "Известия"
2023-01-16T07:31
2023-01-16T07:31
медведчук
запад
политика
новости
война
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"Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф [президента Украины Владимира] Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию", - написал Медведчук.Он предложил украинцам строить демократию "без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен"."Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду. Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский", - заявил Медведчук.Он также призвал "политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки".Разрядкой он назвал один из двух вариантов развития событий, которые, как ему кажутся, возможны.Верховная Рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
https://ukraina.ru/20230113/1042614079.html
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медведчук, запад, политика, новости, война
Медведчук, Запад, политика, Новости, война

Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине

07:31 16.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу В. Медведчука в Киеве
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Таким мнением поделился 16 января депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье для газеты "Известия"
"Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф [президента Украины Владимира] Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию", - написал Медведчук.
Он предложил украинцам строить демократию "без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен".
"Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду. Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский", - заявил Медведчук.
Он также призвал "политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки".
Разрядкой он назвал один из двух вариантов развития событий, которые, как ему кажутся, возможны.

"Холодная война закончилась политическим решением построения нового мира, где нет войн. Хорошо видно, что такой мир не построили, что нынешняя мировая политика вернулась к тому, с чего она начинала разрядку. И теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон", - отметил он.

Верховная Рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
Медведчук плен - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:54
Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и КузьминаВерховная Рада (ВР) Украины проголосовала за лишение мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина, сообщил 13 января в своем Telegram-канале депутат ВР от "Голоса" Ярослав Железняк
 
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