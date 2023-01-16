https://ukraina.ru/20230116/1042651592.html

Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине

Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине - 16.01.2023 Украина.ру

Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине

Большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Таким мнением поделился 16 января депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье для газеты "Известия"

2023-01-16T07:31

2023-01-16T07:31

2023-01-16T07:31

медведчук

запад

политика

новости

война

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"Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф [президента Украины Владимира] Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию", - написал Медведчук.Он предложил украинцам строить демократию "без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен"."Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду. Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский", - заявил Медведчук.Он также призвал "политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки".Разрядкой он назвал один из двух вариантов развития событий, которые, как ему кажутся, возможны.Верховная Рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.

https://ukraina.ru/20230113/1042614079.html

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медведчук, запад, политика, новости, война