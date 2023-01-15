https://ukraina.ru/20230115/1042629016.html
Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО
Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО - 15.01.2023 Украина.ру
Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО
Было бы странно, если бы генерал Суровикин, заняв должность главы Объединенной группировки сил СВО, сразу бы стал всем командовать. Ничего подобного и быть не могло. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-15T08:00
2023-01-15T08:00
2023-01-15T08:00
новости
сергей суровикин
герасимов
вс рф
сво
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Эксперт отметил, что Суровикин не привез с собой на фронт две-три новые дивизии, но он стал решать неотложные проблемы, которые были до него, и с его приходом просто появился новый элемент в управлении.Теперь, когда Валерий Герасимов возглавил Объединенную группировку сил СВО, меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей суровикин, герасимов, вс рф, сво
Новости, Сергей Суровикин, Герасимов, ВС РФ, СВО
Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО
Было бы странно, если бы генерал Суровикин, заняв должность главы Объединенной группировки сил СВО, сразу бы стал всем командовать. Ничего подобного и быть не могло. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что Суровикин не привез с собой на фронт две-три новые дивизии, но он стал решать неотложные проблемы, которые были до него, и с его приходом просто появился новый элемент в управлении.
"Сейчас Суровикин фактически будет первым заместителем Герасимова. Но там еще будет главком сухопутных войск Салюков. Этот момент для меня в большей степени интересен. Потому что два генерала армии в качестве заместителей – это мощно", - указал Подберёзкин.
Теперь, когда Валерий Герасимов возглавил Объединенную группировку сил СВО, меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, заключил собеседник издания.