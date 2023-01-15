https://ukraina.ru/20230115/1042629016.html

Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО

Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО - 15.01.2023 Украина.ру

Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО

Было бы странно, если бы генерал Суровикин, заняв должность главы Объединенной группировки сил СВО, сразу бы стал всем командовать. Ничего подобного и быть не могло. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:00

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сергей суровикин

герасимов

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Эксперт отметил, что Суровикин не привез с собой на фронт две-три новые дивизии, но он стал решать неотложные проблемы, которые были до него, и с его приходом просто появился новый элемент в управлении.Теперь, когда Валерий Герасимов возглавил Объединенную группировку сил СВО, меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей суровикин, герасимов, вс рф, сво