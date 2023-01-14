https://ukraina.ru/20230114/1042626931.html
Тыкать палкой и закапывать. Военный эксперт о том, чем закончится новый поход России на Киев
Тыкать палкой и закапывать. Военный эксперт о том, чем закончится новый поход России на Киев - 14.01.2023 Украина.ру
Тыкать палкой и закапывать. Военный эксперт о том, чем закончится новый поход России на Киев
Если сейчас всерьез рассуждать о планировании нового похода ВС РФ на Киев с территории Белоруссии, неизбежно возникнет вопрос, кто будет брать этот четырехмиллионный город. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T12:25
2023-01-14T12:25
2023-01-14T12:25
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Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Эксперт уточнил, что по самым приблизительным оценкам численность такой группировки должна составлять минимум 100 тысяч человек, а у России пока объективно нет столько сил.Он также отметил, что если наступление ВС РФ все же состоится, то Украина будет защищать Киев вообще все силами, причем она будет готова закапывать своих теробороновцев десятками тысяч.Так что это затея с походом на Киев увлекательна, но совершенно бесплодна, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, белоруссия, вс рф, киев, всу
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, ВС РФ, Киев, ВСУ
Тыкать палкой и закапывать. Военный эксперт о том, чем закончится новый поход России на Киев
Если сейчас всерьез рассуждать о планировании нового похода ВС РФ на Киев с территории Белоруссии, неизбежно возникнет вопрос, кто будет брать этот четырехмиллионный город. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Эксперт уточнил, что по самым приблизительным оценкам численность такой группировки должна составлять минимум 100 тысяч человек, а у России пока объективно нет столько сил.
"Потыкать палочкой в окраины и создать противнику напряжение — это я понимаю. Но у российской армии сейчас нет адекватной группировки для штурма Киева. У нас просто нет столько народа", - указал Норин.
Он также отметил, что если наступление ВС РФ все же состоится, то Украина будет защищать Киев вообще все силами, причем она будет готова закапывать своих теробороновцев десятками тысяч.
Так что это затея с походом на Киев увлекательна, но совершенно бесплодна, заключил собеседник издания.