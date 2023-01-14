Байдену в демпартии США предложили объявить импичмент за военные преступления на Украине

В США обвинили Байдена в том, что он "сдерживает" Украину и усиливает позицию РФ в конфликте

Политика президента США Джо Байдена "сдерживает" Украину и усиливает позицию России в конфликте, заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в статье для The Hill