Байдену в демпартии США предложили объявить импичмент за военные преступления на Украине
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должности за военные преступления, заявил американский политик, представитель демократитческой партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг
"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмен за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине", — подчеркнул политик в своем Twitter.
Он также заявил, что все без исключения президенты Штатов с 1945 года становились военными преступниками.
Следует отметить, что Байден и сам является представителем демократической партии США. Его политика поддерживается большинством высокопоставленных представителей этой политической силы и ранее он сталкивался в основном с критикой своих оппонентов и республиканской партии США.
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