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Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь

Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь - 14.01.2023 Украина.ру

Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января проведение заседания Совета Безопасности всемирной организации в связи с преследованиями священнослужителей Украинской православной церкви

2023-01-14T10:47

2023-01-14T10:47

2023-01-14T10:47

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"В последнее время к преследованиям инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь. Последствия от таких действий для регионального мира и безопасности могут быть самыми серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ", - сказал Небензя.Позднее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 17 января.Он также отметил, что в качестве докладчика российская сторона намерена «пригласить представителя Московского Патриархата».

https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html

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