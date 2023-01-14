https://ukraina.ru/20230114/1042624689.html
Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь
Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь - 14.01.2023 Украина.ру
Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января проведение заседания Совета Безопасности всемирной организации в связи с преследованиями священнослужителей Украинской православной церкви
2023-01-14T10:47
2023-01-14T10:47
2023-01-14T10:47
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"В последнее время к преследованиям инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь. Последствия от таких действий для регионального мира и безопасности могут быть самыми серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ", - сказал Небензя.Позднее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 17 января.Он также отметил, что в качестве докладчика российская сторона намерена «пригласить представителя Московского Патриархата».
https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
совбез оон, совет безопасности оон, небензя, упц, оон, новости
Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Небензя, УПЦ, ООН, Новости
Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января проведение заседания Совета Безопасности всемирной организации в связи с преследованиями священнослужителей Украинской православной церкви