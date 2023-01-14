Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь - 14.01.2023 Украина.ру
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Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь
Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь - 14.01.2023 Украина.ру
Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января проведение заседания Совета Безопасности всемирной организации в связи с преследованиями священнослужителей Украинской православной церкви
2023-01-14T10:47
2023-01-14T10:47
совбез оон
совет безопасности оон
небензя
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"В последнее время к преследованиям инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь. Последствия от таких действий для регионального мира и безопасности могут быть самыми серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ", - сказал Небензя.Позднее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 17 января.Он также отметил, что в качестве докладчика российская сторона намерена «пригласить представителя Московского Патриархата».
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совбез оон, совет безопасности оон, небензя, упц, оон, новости
Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Небензя, УПЦ, ООН, Новости

Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь

10:47 14.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКрестный ход в Киеве
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января проведение заседания Совета Безопасности всемирной организации в связи с преследованиями священнослужителей Украинской православной церкви
"В последнее время к преследованиям инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь. Последствия от таких действий для регионального мира и безопасности могут быть самыми серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ", - сказал Небензя.
Позднее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 17 января.
Он также отметил, что в качестве докладчика российская сторона намерена «пригласить представителя Московского Патриархата».
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 09:09
Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦПрезидент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 7 января сообщили местные СМИ
 
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