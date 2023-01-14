https://ukraina.ru/20230114/1042623546.html
У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры
У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры - 14.01.2023 Украина.ру
У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры
Трудно сказать, как мы можем сломить боевой дух подразделений территориальной обороны, которую ВСУ используют в качестве пушечного мяса. Мы же не можем сделать так, чтобы у них заградотрядов не было. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T09:30
2023-01-14T09:30
2023-01-14T09:30
новости
россия
всу
тероборона
мобилизация
десант
чвк "вагнер"
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Сломить их боевой дух можно только одним способов — одержать победу на том или ином участке фронта. Даже если это будет локальная стычка, считает эксперт.Нельзя сказать, что у нас запредельная мотивация. У нас тоже есть проблемы, особенно с мобилизованными. Но у противника мотивация тает на глазах, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, тероборона, мобилизация, десант, чвк "вагнер"
Новости, Россия, ВСУ, тероборона, мобилизация, десант, ЧВК "Вагнер"
У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры
Трудно сказать, как мы можем сломить боевой дух подразделений территориальной обороны, которую ВСУ используют в качестве пушечного мяса. Мы же не можем сделать так, чтобы у них заградотрядов не было. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру