У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры - 14.01.2023 Украина.ру
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У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры
У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры - 14.01.2023 Украина.ру
У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры
Трудно сказать, как мы можем сломить боевой дух подразделений территориальной обороны, которую ВСУ используют в качестве пушечного мяса. Мы же не можем сделать так, чтобы у них заградотрядов не было. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T09:30
2023-01-14T09:30
новости
россия
всу
тероборона
мобилизация
десант
чвк "вагнер"
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Сломить их боевой дух можно только одним способов — одержать победу на том или ином участке фронта. Даже если это будет локальная стычка, считает эксперт.Нельзя сказать, что у нас запредельная мотивация. У нас тоже есть проблемы, особенно с мобилизованными. Но у противника мотивация тает на глазах, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, тероборона, мобилизация, десант, чвк "вагнер"
Новости, Россия, ВСУ, тероборона, мобилизация, десант, ЧВК "Вагнер"

У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры

09:30 14.01.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчения для гражданского населения в Одессе
Учения для гражданского населения в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Трудно сказать, как мы можем сломить боевой дух подразделений территориальной обороны, которую ВСУ используют в качестве пушечного мяса. Мы же не можем сделать так, чтобы у них заградотрядов не было. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Сломить их боевой дух можно только одним способов — одержать победу на том или ином участке фронта. Даже если это будет локальная стычка, считает эксперт.
"Тербатовцы уже видят и понимают, что им противостоят наши штурмовые отряды из ЧВК "Вагнер", десантники и другие спецподразделения. Судя по донесениям нашей разведки и показаниям пленных, у них с боевым духом все очень непросто", - указал Алехин.
Нельзя сказать, что у нас запредельная мотивация. У нас тоже есть проблемы, особенно с мобилизованными. Но у противника мотивация тает на глазах, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУтероборонамобилизациядесантЧВК "Вагнер"
 
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