https://ukraina.ru/20230114/1042623546.html

У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры

У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры - 14.01.2023 Украина.ру

У нас тоже не все гладко. Военный эксперт о том, как подавить дух теробороны, которой ВСУ затыкают дыры

Трудно сказать, как мы можем сломить боевой дух подразделений территориальной обороны, которую ВСУ используют в качестве пушечного мяса. Мы же не можем сделать так, чтобы у них заградотрядов не было. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T09:30

2023-01-14T09:30

2023-01-14T09:30

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чвк "вагнер"

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Сломить их боевой дух можно только одним способов — одержать победу на том или ином участке фронта. Даже если это будет локальная стычка, считает эксперт.Нельзя сказать, что у нас запредельная мотивация. У нас тоже есть проблемы, особенно с мобилизованными. Но у противника мотивация тает на глазах, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, тероборона, мобилизация, десант, чвк "вагнер"