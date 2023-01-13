В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара - 13.01.2023 Украина.ру
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В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара - 13.01.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации в ходе освобождении Соледара подавили систему управления украинских войск и сорвали применение вооруженными формированиями киевского режима беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны страны
2023-01-13T14:25
2023-01-13T14:42
соледар
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россия
минобороны рф
новости
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"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - рассказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, освобождение Соледара завершилось вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ. Освобождение города, указывают в министерстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.
https://ukraina.ru/20230113/1042606807.html
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соледар, бпла, россия, минобороны рф, новости
Соледар, БПЛА, Россия, Минобороны РФ, Новости

В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара

14:25 13.01.2023 (обновлено: 14:42 13.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации в ходе освобождении Соледара подавили систему управления украинских войск и сорвали применение вооруженными формированиями киевского режима беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны страны
"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, освобождение Соледара завершилось вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ.
Освобождение города, указывают в министерстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.
Иван Скориков интервью
13:33
Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении ДонбассаЕсли после Соледара падет Бахмут, это очень ударит по морально-психологическому состоянию ВСУ, ударит по имиджу Зеленского, поумерит его аппетиты. И отрезвит помогающих ему западных партнеров Украины, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
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