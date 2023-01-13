В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
14:25 13.01.2023 (обновлено: 14:42 13.01.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации в ходе освобождении Соледара подавили систему управления украинских войск и сорвали применение вооруженными формированиями киевского режима беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны страны
"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, освобождение Соледара завершилось вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ.
Освобождение города, указывают в министерстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.
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