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"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео
"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео - 13.01.2023 Украина.ру
"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о тонкостях нового пакета военной помощи Украине, почему США готовы идти... Украина.ру, 13.01.2023
2023-01-13T13:12
2023-01-13T13:12
2023-01-13T13:12
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Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о тонкостях нового пакета военной помощи Украине, почему США готовы идти на уступки Турции, а также о больших амбициях Эрдогана: 01:10 – Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет для Украины годом наступательной войны. О чём может идти речь? 04:00 – Что Запад может тайно поставить Киеву? 08:08 - Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам для кандидатов в ЕС: Украине всё простят? 13:40 – Почему Эрдоган – "большой авантюрист"? Что тормозит вхождение Швеции в НАТО? 18:55 – "Турция - участник конфликта на стороне Украины". С чем это связано? Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине военную помощь после объявления о рекордном по объему пакете на сумму $3 млрд. В качестве нового пакета военной помощи Украина получит 50 БМП Bradley, французские легкие танки AMX-10 RC и немецкие боевые машины пехоты Marder, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, украина, сво, сша, нато, турция, эрдоган, швеция, соледар, киев, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, США, НАТО, Турция, Эрдоган, Швеция, Соледар, Киев
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру
рассказал о тонкостях нового пакета военной помощи Украине, почему США готовы идти на уступки Турции, а также о больших амбициях Эрдогана:
01:10 – Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет для Украины годом наступательной войны. О чём может идти речь?
04:00 – Что Запад может тайно поставить Киеву?
08:08 - Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам для кандидатов в ЕС: Украине всё простят?
13:40 – Почему Эрдоган – "большой авантюрист"? Что тормозит вхождение Швеции в НАТО?
18:55 – "Турция - участник конфликта на стороне Украины". С чем это связано?
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине военную помощь после объявления о рекордном по объему пакете на сумму $3 млрд. В качестве нового пакета военной помощи Украина получит 50 БМП Bradley, французские легкие танки AMX-10 RC и немецкие боевые машины пехоты Marder, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow.