"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042607646.html
"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео
"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео - 13.01.2023 Украина.ру
"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о тонкостях нового пакета военной помощи Украине, почему США готовы идти... Украина.ру, 13.01.2023
2023-01-13T13:12
2023-01-13T13:12
видео
россия
украина
сво
сша
нато
турция
эрдоган
швеция
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042607326_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dbc0e84ecd09b360e31a4ca27841b9c.jpg
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о тонкостях нового пакета военной помощи Украине, почему США готовы идти на уступки Турции, а также о больших амбициях Эрдогана: 01:10 – Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет для Украины годом наступательной войны. О чём может идти речь? 04:00 – Что Запад может тайно поставить Киеву? 08:08 - Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам для кандидатов в ЕС: Украине всё простят? 13:40 – Почему Эрдоган – "большой авантюрист"? Что тормозит вхождение Швеции в НАТО? 18:55 – "Турция - участник конфликта на стороне Украины". С чем это связано? Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине военную помощь после объявления о рекордном по объему пакете на сумму $3 млрд. В качестве нового пакета военной помощи Украина получит 50 БМП Bradley, французские легкие танки AMX-10 RC и немецкие боевые машины пехоты Marder, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow.
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042607326_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_874423b1b0633f9b3eb8c964639e3875.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, сво, сша, нато, турция, эрдоган, швеция, соледар, киев, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, США, НАТО, Турция, Эрдоган, Швеция, Соледар, Киев

"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео

13:12 13.01.2023
 
Читать в
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о тонкостях нового пакета военной помощи Украине, почему США готовы идти на уступки Турции, а также о больших амбициях Эрдогана:
01:10 – Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет для Украины годом наступательной войны. О чём может идти речь?
04:00 – Что Запад может тайно поставить Киеву?
08:08 - Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам для кандидатов в ЕС: Украине всё простят?
13:40 – Почему Эрдоган – "большой авантюрист"? Что тормозит вхождение Швеции в НАТО?
18:55 – "Турция - участник конфликта на стороне Украины". С чем это связано?
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине военную помощь после объявления о рекордном по объему пакете на сумму $3 млрд. В качестве нового пакета военной помощи Украина получит 50 БМП Bradley, французские легкие танки AMX-10 RC и немецкие боевые машины пехоты Marder, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОСШАНАТОТурцияЭрдоганШвецияСоледарКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
14:05Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
13:59Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
13:55Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии
13:51Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
13:46Путин рассказал о мотивации участников спецоперации
13:43Соледар полностью освобожден – Минобороны России
13:41МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе
13:33Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении Донбасса
13:18Сергей Гончаров: Нельзя недооценивать силы врага
13:12"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео
12:56Украинский дипломат был вынужден извиниться перед Филиппинами за критику президента Маркоса
12:44Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу
12:35Именинница из Куршевеля объяснила, что вечеринка в военное время – "акт непокорности украинского народа"
12:31Министерство ВС Франции сообщило, когда на Украину поступят танки AMX-10 RC
12:30Актриса Яна Поплавская уезжает в Донбасс
12:20Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
12:05Химическое оружие ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 января
12:01"Мы облажались": премьер Венгрии указал на ошибочность санкционной политики ЕС
12:00Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля с участием Дмитрия Назарова из-за его позиции по СВО
Лента новостейМолния