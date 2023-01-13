Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу - 13.01.2023 Украина.ру
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Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу
Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу - 13.01.2023 Украина.ру
Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу
Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии, которые начнутся 16 января, на Украине не считают "прямой угрозой", заявил 13 января глава Киевской военно-гражданской администрации Сергей Попко
2023-01-13T12:44
2023-01-13T12:44
новости
белоруссия
учения
украина
угрозы
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"Угрозу [нового наступления] не снимаем, пока продолжается война и пока прогнозируют новую очередь мобилизации в России. В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора", - сказал он.Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления, а в северных областях Украины, в том числе Ровенской, готовятся оборонительные сооружения.При этом в Пентагоне 10 января заявили, что не видят "никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт".
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новости, белоруссия, учения, украина, угрозы
Новости, Белоруссия, Учения, Украина, угрозы

Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу

12:44 13.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии, которые начнутся 16 января, на Украине не считают "прямой угрозой", заявил 13 января глава Киевской военно-гражданской администрации Сергей Попко
"Угрозу [нового наступления] не снимаем, пока продолжается война и пока прогнозируют новую очередь мобилизации в России. В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора", - сказал он.
Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления, а в северных областях Украины, в том числе Ровенской, готовятся оборонительные сооружения.
При этом в Пентагоне 10 января заявили, что не видят "никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт".
Украина, учения, деревянные автоматы
11:18
Украинские силовики провели учения на границе с БелоруссиейСлужба безопасности Украины (СБУ) 13 января в своем телеграм-канале сообщила, что украинские силовики провели учения в Ровненской области на границе с Белоруссией
 
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