https://ukraina.ru/20230113/1042605741.html

Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу

Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу - 13.01.2023 Украина.ру

Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу

Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии, которые начнутся 16 января, на Украине не считают "прямой угрозой", заявил 13 января глава Киевской военно-гражданской администрации Сергей Попко

2023-01-13T12:44

2023-01-13T12:44

2023-01-13T12:44

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"Угрозу [нового наступления] не снимаем, пока продолжается война и пока прогнозируют новую очередь мобилизации в России. В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора", - сказал он.Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления, а в северных областях Украины, в том числе Ровенской, готовятся оборонительные сооружения.При этом в Пентагоне 10 января заявили, что не видят "никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт".

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новости, белоруссия, учения, украина, угрозы