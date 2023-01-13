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Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу
Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу - 13.01.2023 Украина.ру
Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу
Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии, которые начнутся 16 января, на Украине не считают "прямой угрозой", заявил 13 января глава Киевской военно-гражданской администрации Сергей Попко
2023-01-13T12:44
2023-01-13T12:44
2023-01-13T12:44
новости
белоруссия
учения
украина
угрозы
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"Угрозу [нового наступления] не снимаем, пока продолжается война и пока прогнозируют новую очередь мобилизации в России. В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора", - сказал он.Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления, а в северных областях Украины, в том числе Ровенской, готовятся оборонительные сооружения.При этом в Пентагоне 10 января заявили, что не видят "никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт".
https://ukraina.ru/20230113/1042603288.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, учения, украина, угрозы
Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу
Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии, которые начнутся 16 января, на Украине не считают "прямой угрозой", заявил 13 января глава Киевской военно-гражданской администрации Сергей Попко
"Угрозу [нового наступления] не снимаем, пока продолжается война и пока прогнозируют новую очередь мобилизации в России. В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора", - сказал он.
Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления, а в северных областях Украины, в том числе Ровенской, готовятся оборонительные сооружения.
При этом в Пентагоне 10 января заявили, что не видят "никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт".