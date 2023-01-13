Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля с участием Дмитрия Назарова из-за его позиции по СВО - 13.01.2023 Украина.ру
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Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля с участием Дмитрия Назарова из-за его позиции по СВО
Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля с участием Дмитрия Назарова из-за его позиции по СВО - 13.01.2023 Украина.ру
Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля с участием Дмитрия Назарова из-за его позиции по СВО
Спектакль "Корень любви" в Нижнем Тагиле отменили по просьбам горожан из-за участия в нем народного артиста России Дмитрия Назарова, сообщает 13 января "Комсомольская правда", приводя слова директора концертной площадки Татьяны Мокрецовой
2023-01-13T12:00
2023-01-13T12:00
новости
народный артист
нижний тагил
спектакли
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Руководство Дворца молодежи, узнав о позиции Назарова о специальной военной операции на Украине, в добровольном порядке разорвало договор. Все, кто купил билеты на спектакль, смогут вернуть деньги.По словам Мокрецовой, на базе Дворца молодежи в Нижнем Тагиле уже несколько месяцев функционирует штаб помощи мобилизованным семьям."Мы собираем гуманитарную помощь для отправки в зону СВО. Отправляли гуманитарную помощь в воинские части Свердловской области. Точно также сейчас мы работаем с семьями мобилизованных и военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Ежедневно они к нам приходят, звонят. Мы оказываем им социально-бытовую помощь, предоставляем продуктовые наборы. Эта помощь не может осуществляться параллельно с концертом Назарова. Он гадит в сторону наших парней, наших тагильчан, которые находятся в зоне СВО. А мы бы его сюда впустили?! Конечно, нет", - рассказала она.Позиция Назарова, по мнению Мокрецовой, выражена в том, как он перепел песню Марка Бернеса "С чего начинается Родина" вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой. Их версия появилась в YouTube еще в марте. В тексте ничего не сказано напрямую, но ясно, что актеры осуждают ракетные обстрелы Украины и позицию "подданных"-граждан России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, народный артист, нижний тагил, спектакли
Новости, народный артист, Нижний Тагил, спектакли

Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля с участием Дмитрия Назарова из-за его позиции по СВО

12:00 13.01.2023
 
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Спектакль "Корень любви" в Нижнем Тагиле отменили по просьбам горожан из-за участия в нем народного артиста России Дмитрия Назарова, сообщает 13 января "Комсомольская правда", приводя слова директора концертной площадки Татьяны Мокрецовой
Руководство Дворца молодежи, узнав о позиции Назарова о специальной военной операции на Украине, в добровольном порядке разорвало договор. Все, кто купил билеты на спектакль, смогут вернуть деньги.
По словам Мокрецовой, на базе Дворца молодежи в Нижнем Тагиле уже несколько месяцев функционирует штаб помощи мобилизованным семьям.
"Мы собираем гуманитарную помощь для отправки в зону СВО. Отправляли гуманитарную помощь в воинские части Свердловской области. Точно также сейчас мы работаем с семьями мобилизованных и военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Ежедневно они к нам приходят, звонят. Мы оказываем им социально-бытовую помощь, предоставляем продуктовые наборы. Эта помощь не может осуществляться параллельно с концертом Назарова. Он гадит в сторону наших парней, наших тагильчан, которые находятся в зоне СВО. А мы бы его сюда впустили?! Конечно, нет", - рассказала она.
Позиция Назарова, по мнению Мокрецовой, выражена в том, как он перепел песню Марка Бернеса "С чего начинается Родина" вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой. Их версия появилась в YouTube еще в марте. В тексте ничего не сказано напрямую, но ясно, что актеры осуждают ракетные обстрелы Украины и позицию "подданных"-граждан России.
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3 января, 10:23
Предатели и победители. Об артистах и музыкантах, которые покинули Россию, и тех, кто остался ей веренУехавшую из России интеллигенцию в эмиграции ждет незавидное будущее, лишенное уюта и уважения, считает российский режиссер и актер Иван Охлобыстин
 
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