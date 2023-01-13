В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины - 13.01.2023 Украина.ру
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В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины
В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины - 13.01.2023 Украина.ру
В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины
В Анкаре прошел третий раунде переговоров между уполномоченными по правам человека России и Украины, сообщила в своем Telegeram-канале российский омбудсмен Татьяна Москалькова поздно вечером 12 января
2023-01-13T10:16
2023-01-13T10:16
новости
москалькова
омбудсмен
турция
переговоры
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"Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - написала она.Переговоры Москальковой с ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом проходили 11-12 января на полях международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке" в Анкаре при участии турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча и представителей МИД Турции.Обе стороны назвали встречи продуктивными, были оговорены вопросы гуманитарной помощи, содействия гражданам Украины, желающим посетить родственников в России, зерновая сделка и обмен пленными.Москалькова также сообщила по итогам переговоров, что все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала СВО, вернулись на родину.Кроме того, она обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву, чтобы избежать дальнейшего обострения вооруженного конфликта.Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции, однако омбудсмены Украины и России не называли эту тему среди тех, которые обсуждались на конференции.Агентство Reuters сообщало о достигнутой договоренности об обмене пленными, однако эта информация тоже не получила официального подтверждения. Москалькова отметила, что этот вопрос может решаться только при непосредственном участии президентов.
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новости, москалькова, омбудсмен, турция, переговоры
Новости, Москалькова, омбудсмен, Турция, переговоры

В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины

10:16 13.01.2023
 
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в фотобанкВ Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
В Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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В Анкаре прошел третий раунде переговоров между уполномоченными по правам человека России и Украины, сообщила в своем Telegeram-канале российский омбудсмен Татьяна Москалькова поздно вечером 12 января
"Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - написала она.
Переговоры Москальковой с ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом проходили 11-12 января на полях международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке" в Анкаре при участии турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча и представителей МИД Турции.
Обе стороны назвали встречи продуктивными, были оговорены вопросы гуманитарной помощи, содействия гражданам Украины, желающим посетить родственников в России, зерновая сделка и обмен пленными.
Москалькова также сообщила по итогам переговоров, что все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала СВО, вернулись на родину.
Кроме того, она обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву, чтобы избежать дальнейшего обострения вооруженного конфликта.
Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции, однако омбудсмены Украины и России не называли эту тему среди тех, которые обсуждались на конференции.
Агентство Reuters сообщало о достигнутой договоренности об обмене пленными, однако эта информация тоже не получила официального подтверждения. Москалькова отметила, что этот вопрос может решаться только при непосредственном участии президентов.
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Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможенБез решений высшего руководства государств никакие инициативы по взаимному обмену ранеными или пленными невозможны, заявила 12 января на Международной конференции омбудсменов в Анкаре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 
НовостиМоскальковаомбудсменТурцияпереговоры
 
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