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В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины

В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины - 13.01.2023 Украина.ру

В Турции завершились переговоры между омбудсменами России и Украины

В Анкаре прошел третий раунде переговоров между уполномоченными по правам человека России и Украины, сообщила в своем Telegeram-канале российский омбудсмен Татьяна Москалькова поздно вечером 12 января

2023-01-13T10:16

2023-01-13T10:16

2023-01-13T10:16

новости

москалькова

омбудсмен

турция

переговоры

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"Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - написала она.Переговоры Москальковой с ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом проходили 11-12 января на полях международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке" в Анкаре при участии турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча и представителей МИД Турции.Обе стороны назвали встречи продуктивными, были оговорены вопросы гуманитарной помощи, содействия гражданам Украины, желающим посетить родственников в России, зерновая сделка и обмен пленными.Москалькова также сообщила по итогам переговоров, что все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала СВО, вернулись на родину.Кроме того, она обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву, чтобы избежать дальнейшего обострения вооруженного конфликта.Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции, однако омбудсмены Украины и России не называли эту тему среди тех, которые обсуждались на конференции.Агентство Reuters сообщало о достигнутой договоренности об обмене пленными, однако эта информация тоже не получила официального подтверждения. Москалькова отметила, что этот вопрос может решаться только при непосредственном участии президентов.

https://ukraina.ru/20230112/1042572821.html

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новости, москалькова, омбудсмен, турция, переговоры