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Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные

Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные - 13.01.2023 Украина.ру

Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные

Житель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах, когда в город вошли российские военные, передает 13 января РИА Новости

2023-01-13T07:59

2023-01-13T07:59

2023-01-13T08:10

соледар

военный

новости

житель

днр

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"Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он (военный) сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально… Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете". Тем более, они зашли вечером, и двое человек в подвале… Что можно подумать? Мы с женой жили", – рассказал Шистка.Житель Соледара добавил, что после проверки предложили "и чай, и сигареты, и покушать".В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерск, сообщил глава администрации города Александр Шатов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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соледар, военный, новости, житель, днр