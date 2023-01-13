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Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные - 13.01.2023 Украина.ру
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
Житель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах, когда в город вошли российские военные, передает 13 января РИА Новости
2023-01-13T07:59
2023-01-13T07:59
2023-01-13T08:10
соледар
военный
новости
житель
днр
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"Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он (военный) сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально… Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете". Тем более, они зашли вечером, и двое человек в подвале… Что можно подумать? Мы с женой жили", – рассказал Шистка.Житель Соледара добавил, что после проверки предложили "и чай, и сигареты, и покушать".В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерск, сообщил глава администрации города Александр Шатов.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
соледар, военный, новости, житель, днр
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
07:59 13.01.2023 (обновлено: 08:10 13.01.2023)
Житель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах, когда в город вошли российские военные, передает 13 января РИА Новости
"Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он (военный) сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально… Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете". Тем более, они зашли вечером, и двое человек в подвале… Что можно подумать? Мы с женой жили", – рассказал Шистка.
Житель Соледара добавил, что после проверки предложили "и чай, и сигареты, и покушать".
В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина
, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.
Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерск, сообщил глава администрации города Александр Шатов.