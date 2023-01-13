Поляки избили украинских беженцев - Dziennik Wschodni - 13.01.2023 Украина.ру
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Поляки избили украинских беженцев - Dziennik Wschodni
Поляки избили украинских беженцев - Dziennik Wschodni - 13.01.2023 Украина.ру
Поляки избили украинских беженцев - Dziennik Wschodni
Семью украинских беженцев избили в польском Люблине, что вызвало негодование среди их соотечественников, сообщила на днях местная газета Dziennik Wschodni
2023-01-13T07:35
2023-01-13T07:35
избиение
новости
беженцы
польша
украина
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Инцидент произошел в центре города на автобусной остановке, когда беженка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету. "Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", - рассказала Оксана, добавив, что ругань сопровождалась нецензурной бранью и требованиями возвращаться на родину.Когда ее несовершеннолетний сын захотел вызвать полицию, агрессивные мужчины попытались вырвать у него телефон, опрокинули его на землю и стали бить по голове. Женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.В результате вся семья оказалась в больнице, у подростка диагностировали перелом пальца.Полиция опознала злоумышленников, ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 30 лет, на данный момент проводится расследование.Информация о происшествии была опубликована в социальных сетях, беженцы отреагировали на нее бурно. "Монстры", "Никто не имеет права бить людей, но поляки ненавидят русских и русскоязычных украинцев", "Поляки не любят украинцев, их здесь слишком много, и неважно, на каком языке вы говорите", - отметили они.По данным польских властей, число украинских беженцев, остающихся в Польше, составляет 950 тысяч человек, при этом всего в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ukraina.ru/20230104/1042386761.html
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избиение, новости, беженцы, польша, украина
избиение, Новости, беженцы, Польша, Украина

Поляки избили украинских беженцев - Dziennik Wschodni

07:35 13.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Семью украинских беженцев избили в польском Люблине, что вызвало негодование среди их соотечественников, сообщила на днях местная газета Dziennik Wschodni
Инцидент произошел в центре города на автобусной остановке, когда беженка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки.
Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету.
"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", - рассказала Оксана, добавив, что ругань сопровождалась нецензурной бранью и требованиями возвращаться на родину.
Когда ее несовершеннолетний сын захотел вызвать полицию, агрессивные мужчины попытались вырвать у него телефон, опрокинули его на землю и стали бить по голове. Женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.

"Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", - посетовала Оксана.

В результате вся семья оказалась в больнице, у подростка диагностировали перелом пальца.
Полиция опознала злоумышленников, ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 30 лет, на данный момент проводится расследование.
Информация о происшествии была опубликована в социальных сетях, беженцы отреагировали на нее бурно.
"Монстры", "Никто не имеет права бить людей, но поляки ненавидят русских и русскоязычных украинцев", "Поляки не любят украинцев, их здесь слишком много, и неважно, на каком языке вы говорите", - отметили они.
По данным польских властей, число украинских беженцев, остающихся в Польше, составляет 950 тысяч человек, при этом всего в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.
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