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В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров
В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров - 12.01.2023 Украина.ру
В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров
Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill
2023-01-12T21:02
2023-01-12T21:02
2023-01-12T21:03
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"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отзыв обращения конгрессменов к Байдену "виражами демократии".Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.
https://ukraina.ru/20230111/1042531270.html
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сша, украина, новости, россия, переговоры
США, Украина, Новости, Россия, переговоры
В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров
21:02 12.01.2023 (обновлено: 21:03 12.01.2023)
Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill
"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.
Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отзыв обращения конгрессменов к Байдену "виражами демократии".
Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill
"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.
Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.