В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров - 12.01.2023 Украина.ру
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В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров
В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров - 12.01.2023 Украина.ру
В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров
Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill
2023-01-12T21:02
2023-01-12T21:03
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"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отзыв обращения конгрессменов к Байдену "виражами демократии".Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.
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сша, украина, новости, россия, переговоры
США, Украина, Новости, Россия, переговоры

В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров

21:02 12.01.2023 (обновлено: 21:03 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАкция движения "Россия молодая" у здания посольства США
Акция движения Россия молодая у здания посольства США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill
"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.
Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отзыв обращения конгрессменов к Байдену "виражами демократии".
Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill
"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.
Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 13:23
Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием ТурцииРоссийский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 11 января сообщила в своем Telegram-канале, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России
 
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21:02В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров
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