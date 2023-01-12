https://ukraina.ru/20230112/1042593978.html

В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров

В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров - 12.01.2023 Украина.ру

В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров

Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill

2023-01-12T21:02

2023-01-12T21:02

2023-01-12T21:03

сша

украина

новости

россия

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101173/70/1011737065_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_075af6fc81c4ad02079687a7b1af6322.jpg

"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отзыв обращения конгрессменов к Байдену "виражами демократии".Антивоенные активисты Code Pink 12 января во время публичного выступления члена палаты представителей конгресса США Адама Смита потребовали пересмотра политики в отношении Украины, сообщило издание The Hill"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — приводит СМИ слова соучредителя организации Медеи Бенджамин.Бенджамин также обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.

https://ukraina.ru/20230111/1042531270.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, новости, россия, переговоры