Киев больше не может удерживать позиции в Донбассе после потери Соледара - украинский эксперт - 12.01.2023 Украина.ру
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Киев больше не может удерживать позиции в Донбассе после потери Соледара - украинский эксперт
Киев больше не может удерживать позиции в Донбассе после потери Соледара - украинский эксперт - 12.01.2023 Украина.ру
Киев больше не может удерживать позиции в Донбассе после потери Соледара - украинский эксперт
У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале
2023-01-12T20:37
2023-01-12T20:37
соледар
артемовск
соскин
украина
россия
новости
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"На фронте ничего хорошего нет… Бахмут придется оставлять, если Соледар будет потерян… (Поставок) танков, это все обещания, никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится… Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор", — отметил он.Соскин отметил, что Владимир Зеленский и его команда загнали страну в тупик своими решениями и продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую, скрывая при этом потери. По мнению эксперта, действия Зеленского ни что иное как геноцид украинского народа."А кто за это будет отвечать, Зеленский? Он соберет манатки и смоется с Ермаком и женой своей. Кто, Подоляк будет отвечать, Данилов, Арестович или Резников? Они все посмываются и все", — уверен эксперт.Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над Соледаром, что дает возможность усилить наступление на Артемовск и создает предпосылки для дальнейшего продвижения российских войск.
https://ukraina.ru/20230112/1042592269.html
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соледар, артемовск, соскин, украина, россия, новости
Соледар, Артемовск, Соскин, Украина, Россия, Новости

Киев больше не может удерживать позиции в Донбассе после потери Соледара - украинский эксперт

20:37 12.01.2023
 
© Facеbook Олега СоскинаОлег Соскин, политолог
Олег Соскин, политолог
© Facеbook Олега Соскина
Читать в
У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале
"На фронте ничего хорошего нет… Бахмут придется оставлять, если Соледар будет потерян… (Поставок) танков, это все обещания, никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится… Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор", — отметил он.
Соскин отметил, что Владимир Зеленский и его команда загнали страну в тупик своими решениями и продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую, скрывая при этом потери. По мнению эксперта, действия Зеленского ни что иное как геноцид украинского народа.
"А кто за это будет отвечать, Зеленский? Он соберет манатки и смоется с Ермаком и женой своей. Кто, Подоляк будет отвечать, Данилов, Арестович или Резников? Они все посмываются и все", — уверен эксперт.
Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над Соледаром, что дает возможность усилить наступление на Артемовск и создает предпосылки для дальнейшего продвижения российских войск.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
18:33
Ситуация на фронте после взятия Соледара. О чём говорили эксперты 12 январяВзятие Соледара стало важным достижением для ВС РФ, потому что прорвана вторая линия обороны, которая формировалась в течение восьми лет. В то же время Запад системно переводит ВСУ на стандарты НАТО
 
СоледарАртемовскСоскинУкраинаРоссияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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