https://ukraina.ru/20230112/1042593761.html
Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине
Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине - 12.01.2023 Украина.ру
Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине
Президент Сирии Башар Асад провел переговоры в Дамаске со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым о региональной и международной ситуации, подтвердив поддержку российской спецоперации в Донбассе
2023-01-12T19:50
2023-01-12T19:50
2023-01-12T19:50
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Лаврентьев, в свою очередь, отметил "конструктивную позицию Сирии" с момента начала СВО на Украине.Сирия ранее уже высказывала поддержку действиям России на Украине, а после референдумов о присоединении к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Башар Асад поздравил Москву. Он подчеркнул, что российская специальная военная операция на Украине направлена на восстановление баланса в мире.
https://ukraina.ru/20230112/1042585040.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, сирия, россия, украина
Новости, СВО, Сирия, Россия, Украина
Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине
Президент Сирии Башар Асад провел переговоры в Дамаске со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым о региональной и международной ситуации, подтвердив поддержку российской спецоперации в Донбассе
"Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе", - говорится в сообщении офиса президента.
Лаврентьев, в свою очередь, отметил "конструктивную позицию Сирии" с момента начала СВО на Украине.
Сирия ранее уже высказывала поддержку действиям России на Украине, а после референдумов о присоединении к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Башар Асад поздравил Москву. Он подчеркнул, что российская специальная военная операция на Украине направлена на восстановление баланса в мире.