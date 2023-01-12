https://ukraina.ru/20230112/1042593761.html

Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине

Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине - 12.01.2023 Украина.ру

Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры в Дамаске со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым о региональной и международной ситуации, подтвердив поддержку российской спецоперации в Донбассе

2023-01-12T19:50

2023-01-12T19:50

2023-01-12T19:50

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Лаврентьев, в свою очередь, отметил "конструктивную позицию Сирии" с момента начала СВО на Украине.Сирия ранее уже высказывала поддержку действиям России на Украине, а после референдумов о присоединении к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Башар Асад поздравил Москву. Он подчеркнул, что российская специальная военная операция на Украине направлена на восстановление баланса в мире.

https://ukraina.ru/20230112/1042585040.html

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новости, сво, сирия, россия, украина