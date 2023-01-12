https://ukraina.ru/20230112/1042593652.html
Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны
Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны - 12.01.2023 Украина.ру
Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны
Власти Германии не изучают вопрос поставок немецких танков Украине, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт
2023-01-12T19:47
2023-01-12T19:47
2023-01-12T19:47
танк
германия
украина
новости
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"Правительство не принимало решения о поставках танков. К тому же такой вопрос не выносили на обсуждение", - заявила она немецким солдатам сил НАТО в Мариенберге.При этом министр напомнила, что Берлин одобрил поставки киевскому режиму 40 БМП Marder и проведет курс обучения украинских военных по использованию бронемашин.Агентство DPA сообщало, что указанные БМП будут выделены из запасов бундесвера и немецкого концерна производителя военной техники Rheinmetall AG.В свою очередь издание Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в своем решении отправлять или нет Украине танки Leopard. По данным источников Politico, США не намерены отправлять Киеву боевые танки, по крайней мере в ближайшем будущем.
https://ukraina.ru/20221105/1040517363.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танк, германия, украина, новости
танк, Германия, Украина, Новости
Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны
Власти Германии не изучают вопрос поставок немецких танков Украине, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт
"Правительство не принимало решения о поставках танков. К тому же такой вопрос не выносили на обсуждение", - заявила она немецким солдатам сил НАТО в Мариенберге.
При этом министр напомнила, что Берлин одобрил поставки киевскому режиму 40 БМП Marder и проведет курс обучения украинских военных по использованию бронемашин.
Агентство DPA сообщало, что указанные БМП будут выделены из запасов бундесвера и немецкого концерна производителя военной техники Rheinmetall AG.
В свою очередь издание Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в своем решении отправлять или нет Украине танки Leopard. По данным источников Politico, США не намерены отправлять Киеву боевые танки, по крайней мере в ближайшем будущем.