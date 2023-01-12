Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны - 12.01.2023 Украина.ру
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Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны
Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны - 12.01.2023 Украина.ру
Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны
Власти Германии не изучают вопрос поставок немецких танков Украине, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт
2023-01-12T19:47
2023-01-12T19:47
танк
германия
украина
новости
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"Правительство не принимало решения о поставках танков. К тому же такой вопрос не выносили на обсуждение", - заявила она немецким солдатам сил НАТО в Мариенберге.При этом министр напомнила, что Берлин одобрил поставки киевскому режиму 40 БМП Marder и проведет курс обучения украинских военных по использованию бронемашин.Агентство DPA сообщало, что указанные БМП будут выделены из запасов бундесвера и немецкого концерна производителя военной техники Rheinmetall AG.В свою очередь издание Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в своем решении отправлять или нет Украине танки Leopard. По данным источников Politico, США не намерены отправлять Киеву боевые танки, по крайней мере в ближайшем будущем.
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452
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танк, германия, украина, новости
танк, Германия, Украина, Новости

Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны

19:47 12.01.2023
 
© Фото : Public domainТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Public domain
Читать в
Власти Германии не изучают вопрос поставок немецких танков Украине, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт
"Правительство не принимало решения о поставках танков. К тому же такой вопрос не выносили на обсуждение", - заявила она немецким солдатам сил НАТО в Мариенберге.
При этом министр напомнила, что Берлин одобрил поставки киевскому режиму 40 БМП Marder и проведет курс обучения украинских военных по использованию бронемашин.
Агентство DPA сообщало, что указанные БМП будут выделены из запасов бундесвера и немецкого концерна производителя военной техники Rheinmetall AG.
В свою очередь издание Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в своем решении отправлять или нет Украине танки Leopard. По данным источников Politico, США не намерены отправлять Киеву боевые танки, по крайней мере в ближайшем будущем.
танк леопард - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября 2022, 10:34
На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2Киев и Берлин "близки к достижению договоренности" о поставках немецких танков Leopard 2, заявил 4 ноября в комментарии для Funke посол Украины в Германии Алексей Макеев
 
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