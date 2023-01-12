https://ukraina.ru/20230112/1042593652.html

Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны

Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны - 12.01.2023 Украина.ру

Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны

Власти Германии не изучают вопрос поставок немецких танков Украине, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт

2023-01-12T19:47

2023-01-12T19:47

2023-01-12T19:47

танк

германия

украина

новости

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"Правительство не принимало решения о поставках танков. К тому же такой вопрос не выносили на обсуждение", - заявила она немецким солдатам сил НАТО в Мариенберге.При этом министр напомнила, что Берлин одобрил поставки киевскому режиму 40 БМП Marder и проведет курс обучения украинских военных по использованию бронемашин.Агентство DPA сообщало, что указанные БМП будут выделены из запасов бундесвера и немецкого концерна производителя военной техники Rheinmetall AG.В свою очередь издание Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в своем решении отправлять или нет Украине танки Leopard. По данным источников Politico, США не намерены отправлять Киеву боевые танки, по крайней мере в ближайшем будущем.

https://ukraina.ru/20221105/1040517363.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танк, германия, украина, новости